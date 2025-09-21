Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φέτος έχει αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Τι συνέβη μεταξύ τους.

Μια παρεξήγηση έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης που φέτος έχει αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» φαίνεται ότι ενοχλήθηκε από την κριτική του Δημήτρη Ουγγαρέζου και όπως αποκάλυψε ο τελευταίος, του έστειλε ένα μήνυμα εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του χωρίς ωστόσο στη συνέχεια να απαντά στα μηνύματα και τις κλήσεις του.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε δηλώσεις του ανέφερε: «Δε μπορώ να κάνω μια κριτική στον φίλο μου; Αν δε τη δέχεται, τότε λάθος νόμιζα ότι είναι φίλος μου».

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης λοιπόν μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και στον δημοσιογράφοι Σαράντη Μαριεττή εμφανώς εκνευρισμένος δήλωσε ότι δε θα δεχτεί μαθήματα φιλίας από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και πως αυτό το κεφάλαιο για εκείνον έχει κλείσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcy9rxj1atdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν ξέρω αν με έκανε unfollow ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δεν πιστεύω στα unfollow και σε αυτά. Δεν έχω να πω κάτι στον Δημήτρη. Ό,τι και να κάνει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Αν με έκανε unfollow, δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Θα αντέξω με αυτό. Δεν έχω να πω κάτι. Αν θέλω να πω κάτι στον Δημήτρη, θα το πω στον ίδιο. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή του ακριβώς, αλλά οκ. Για να το λέει ο Δημήτρης, θα έχει δίκιο. Είναι τόσα χρόνια στον χώρο, οφείλω να εμπιστευτώ την έκρηξή του» είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

«Δεν θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης. Είναι η άποψή του, σεβαστή, πάμε παρακάτω. Να είναι καλά. Όλοι μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε κριτική, μη μπλέκουμε τη φιλία όμως. Αναλόγως το πώς την κάνεις την κριτική. Δε θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο για τον Δημήτρη. Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα. Δε θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Να κάνει ό,τι νομίζει στη ζωή του, να περνάει καλά, να κάνει φοβερές δουλειές γιατί έχει πολύ ταλέντο αυτό το παιδί και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε αυτόν τον χώρο» πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Είναι λογικό δημοσιογράφοι να στηρίζουν δημοσιογράφος και καλά κάνουν… Και στο δικό μας επάγγελμα είχαν έρθει και τραγουδιστές και μοντέλα… Υπάρχει ένα μπλέξιμο… Ο κόσμος κρίνει ποιόν θέλει να βλέπει και ποιόν όχι… Τα σχόλια ποιός τα έκανε, πέρα από τον Δημήτρη και τον Άρη Καβατζίκη που τοποθετήθηκαν σε σχέση με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ και σε σχέση με τους δημοσιογράφους-παρουσιαστές; Εντάξει, καθένας έχει τη δική του άποψη και καλό είναι να στηρίζει τον κλάδο του» κατέληξε στις δηλώσεις του ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.