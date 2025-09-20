Το πραγματικά «επικίνδυνο» λάθος είναι η λάθος απόψυξη ή να το καταψύξεις ξανά.

Το ψωμί μπαίνει κανονικά στην κατάψυξη και είναι μάλιστα, ο καλύτερος τρόπος να το διατηρήσεις για καιρό.

Ωστόσο, μερικά σημεία θέλουν προσοχή, όπως:

Η συσκευασία: Τύλιξέ το καλά, με μεμβράνη ή σακουλάκι που κλείνει αεροστεγώς, για να μην «καεί» από την κατάψυξη.

Το κόψιμο σε φέτες: Καλύτερα να το κόψεις πριν το καταψύξεις, ώστε να βγάζεις όσες χρειάζεσαι κάθε φορά.

Ο χρόνος συντήρησης: Κρατάει 1 με 2 μήνες χωρίς να χάσει πολύ από τη γεύση του.

Το ξεπάγωμα: Βγάζεις τη φέτα ή το κομμάτι και το αφήνεις σε θερμοκρασία δωματίου ή το βάζεις λίγο στον φούρνο/φρυγανιέρα.

Τα πιο συνηθισμένα «λάθη» λοιπόν, με το ψωμί στην κατάψυξη είναι αυτά που κάνουν τη γεύση ή την υφή του χειρότερη όταν το ξεπαγώνεις.

Το βάζεις χύμα στην κατάψυξη με αποτέλεσμα να αφυδατώνεται, να πιάνει πάγο ή να μυρίζει.

Το καταψύχεις ζεστό με τον ατμό να γίνεται πάγος και μετά το ψωμί να βγαίνει λασπωμένο.

Το βάζεις ολόκληρο και μετά δυσκολεύεσαι να κόψεις ή να ξεπαγώσεις μόνο όσο χρειάζεσαι.

Το ξεπαγώνεις λάθος.

Το κρατάς μήνες στην κατάψυξη με αποτέλεσμα να χ άνει γεύση και άρωμα.

Ψωμί και βακτήρια

Στην κατάψυξη (στους -18 °C) τα βακτήρια δεν πολλαπλασιάζονται. Η πολύ χαμηλή θερμοκρασία τα αδρανοποιεί. Άρα όσο το ψωμί είναι κατεψυγμένο, δεν υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν βακτήρια.

Όμως, λάθη μπορούν να γίνουν πριν ή μετά την κατάψυξη.

Πριν την κατάψυξη : Αν το ψωμί είχε ήδη μούχλα ή είχε μείνει πολλές μέρες εκτός ψυγείου, θα μείνει και στην κατάψυξη καθώς αν και δεν αναπτύσσονται, δεν καταστρέφονται. Όταν το ξεπαγώσεις, μπορεί να «ξυπνήσουν» πιο γρήγορα.

: Αν το ψωμί είχε ήδη μούχλα ή είχε μείνει πολλές μέρες εκτός ψυγείου, θα μείνει και στην κατάψυξη καθώς αν και δεν αναπτύσσονται, δεν καταστρέφονται. Όταν το ξεπαγώσεις, μπορεί να «ξυπνήσουν» πιο γρήγορα. Μετά την απόψυξη: Αν το αφήσεις πολλές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου, ειδικά καλοκαίρι, η υγρασία βοηθά να αναπτυχθεί μούχλα. Ενώ αν το ξεπαγώσεις και το καταψύξεις ξανά, εκεί προκύπτει πρόβλημα αφού τα βακτήρια που ίσως είχαν ξεκινήσει να ξυπνούν, πολλαπλασιάζονται και με αυτόν τον τρόπο δεν σκοτώνονται.

Πηγή Real Simple