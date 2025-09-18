«Η Ελλάδα είναι από τις χειρότερες χώρες, γιατί δεν έχει άλλοθι», δήλωσε ο Τσαφούλιας.

Τους προβληματισμούς του για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, την κατάσταση της χώρας, αλλά και τον πόλεμο στη Γάζα εξέφρασε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Η δημοκρατία έχει ήδη καταλυθεί. Η δημοκρατία προϋποθέτει ισονομία. Ισονομία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο», δήλωσε ο σκηνοθέτης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

«Από εκεί και πέρα, όταν κατεβαίνουν γονείς για το θέμα των Τεμπών, για να πενθήσουν τα παιδιά τους και κατεβάζεις τα ΜΑΤ και ρίχνεις ξύλο, για ποια δημοκρατία μιλάμε; Για το δικαίωμα στη διαμαρτυρία; Για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση; Για το δικαίωμα στην άποψη;», συμπλήρωσε.

Υπάρχει μια επίφαση δημοκρατίας στην Ελλάδα, επεσήμανε ο Σωτήρης Τσαφούλιας. «Είσαι ελεύθερος να πεις την άποψή σου, αλλά αύριο το πρωί βάζω 6.000 τρολ και σε καταστρέφουν, δεν ξαναβγαίνεις πουθενά, δεν σε βλέπει ανθρώπου μάτι; Αυτή είναι η δημοκρατία; Μια επίφαση δημοκρατίας, ναι. Γιατί έχουμε χάσει, εκεί είναι το θέμα μου, τι σημαίνει ελευθερία. Δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση», τόνισε.

«Η ελευθερία είναι κάτι που πρέπει να το προσέχεις πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Πρέπει να το προσέχεις και στον διάλογο και στον τρόπο που μιλάς και να έχεις συναίσθηση του πού βρίσκεσαι, σε ποια χώρα είσαι. Αν δεν καταλάβουμε πού είμαστε, δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να ζούμε κάθε ημέρα σε αυτή τη χώρα νομίζοντας ότι είμαστε στον Καναδά. Θα μου πεις, το πιστεύει ο πρωθυπουργός μας, δεν θα το πιστεύουμε εμείς;», σχολίασε.

Η Ελλάδα είναι από τις χειρότερες χώρες, επειδή δεν έχει άλλοθι, παρατήρησε. «Γιατί έχει παιδεία, έχει πολιτισμό και δεν της επιτρέπεται να είναι στην κατάσταση που είναι. Στους άλλους λαούς που είχαν πολέμους, που είχαν πολύ πιο πρόσφατα και δύσκολα πράγματα από εμάς, μπορεί να μπορώ να καταλάβω. Εμείς, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουμε κανένα άλλοθι», συνέχισε εξηγώντας αυτή την άποψή του.

«Θα ανέβει κι άλλο η ακροδεξιά»

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημείωσε αρχικά: «Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τον θάνατο του ανθρώπου. Με τον θάνατο οποιουδήποτε ανθρώπου θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ». Αλλά, σημείωσε, τα επιχειρήματά του ήταν «πολωτικά και φαιδρά». «Με τρομάζουν λίγο οι άνθρωποι που καίγονται τόσο για τους αγέννητους και αδιαφορούν για τους ζωντανούς», σημείωσε για το θέμα των αμβλώσεων.

«Το πρόβλημα είναι ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει σε όλο τον κόσμο και θα ανέβει κι άλλο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι ακροδεξιοί να παραπονιούνται ότι τους ασκούν βία οι δημοκράτες ενώ εκείνοι δεν απαντούν στη βία αυτή. Έχουμε να δούμε πάρα πολύ άσχημα πράγματα», εκτίμησε.

«Στην Ελλάδα δεν κρατάνε καν τα προσχήματα»

Στη συνέντευξη ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναφέρθηκε εκτενώς και στον πόλεμο στη Γάζα. «Βγαίνει ο πρόεδρος του Ισραήλ και καμαρώνει για την τεράστια δύναμη του να μπορούμε να εξαφανίσουμε ένα κράτος. Από όλα τα κράτη, το Ισραήλ, ένας λαός που ξέρει στο πετσί του τι σημαίνει να μην έχεις γη, που έχει υποστεί γενοκτονία, είναι αυτός που τώρα την κάνει», τόνισε.

«Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που φοβόμαστε τις λέξεις, αντί να φοβόμαστε τις πράξεις. Δεν μας νοιάζει αυτό που γίνεται, αλλά πώς θα ειπωθεί. Δηλαδή “είναι βαρύς ο όρος γενοκτονία”, είναι γενοκτονία, δεν είναι…», συνέχισε.

«Τι καλύτερη ευκαιρία να πει το Ισραήλ “εγώ ξέρω τι θα πει γενοκτονία στο πετσί μου, πάμε να δώσουμε 5 στρέμματα ο καθένας, εγώ θα διαφυλάξω την ειρήνη, αλλά να έχουν κι αυτοί ένα κομμάτι γης”. Αλλά προσπαθεί να μας πείσει ότι μια χώρα που βομβάρδισε το Ιράν μέσα από το έδαφός του, που έκανε τα κινητά να ανατιναχθούν στα αυτιά των ανθρώπων, με την καλύτερη μυστική υπηρεσία, δεν ήξερε ότι θα πέσουν αλεξιπτωτιστές μέσα στο Τελ Αβίβ και θα σκοτώσουν κόσμο. Δηλαδή, το να παίζεις με τη νοημοσύνη μας και μετά να προσπαθείς να βαφτίσεις το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο… αν και τώρα πια στην Ελλάδα δεν κρατάνε καν τα προσχήματα», πρόσθεσε.

«Ο κόσμος θα γίνει πιο άσχημος μέχρι να φτάσει στο σημείο να γίνει καλύτερος. Και φοβάμαι ότι θα γίνει καλύτερος μέσω της βίας», εξομολογήθηκε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

