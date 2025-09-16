Μέχρι στιγμής, Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία θα μποϊκοτάρουν τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Μεγαλώνει η λίστα των χωρών που έχουν ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, καθώς σε αυτές προστέθηκε και η Ισπανία.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της δημόσιας τηλεόρασης (RTVE) αποφάσισαν κατά πλειοψηφία (10 υπέρ, 4 κατά, 1 απών) υπέρ του μποϊκοτάζ του διαγωνισμού εάν το Ισραήλ πάρει μέρος.

Η Ισπανία είναι η πρώτη από τις λεγόμενες «big five» της Eurovision- με τη μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά στη διοργάνωση- που ανακοινώνει αυτή την απόφαση. Οι άλλες χώρες των «big 5» είναι οι Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την ίδια ημέρα που η επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ήδη, την απόφαση να μποϊκοτάρουν τον μουσικό διαγωνισμό εάν συμμετάσχει το Ισραήλ έχουν ανακοινώσει η Σλοβενία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία.

«Τον Ιούλιο το RTVE ζήτησε από την EBU να γίνει σοβαρή και σε βάθος συζήτηση αναφορικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στην επόμενη Eurovision. Άλλες χώρες στήριξαν το αίτημα της Ισπανίας», αναφέρει ανακοίνωση της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης.

Η απόφαση δεν θα επηρεάσει το Benidorm Fest, τον ετήσιο διαγωνισμό στον οποίο η Ισπανία επιλέγει τον εκπρόσωπό της στη Eurovision, καθώς «αποτελεί φεστιβάλ με τη δική του φήμη», διευκρινίζει το RTVE.

Η Eurovision 2026 θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο. Η Ρωσία αποκλείστηκε από τον μουσικό διαγωνισμό μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, αλλά το Ισραήλ πήρε μέρος δύο φορές μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Τον Ιούλιο η EBU ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τους 37 τηλεοπτικούς φορείς που πήραν μέρος πέρυσι στον διαγωνισμό, προκειμένου να συζητηθούν οι διαφορετικές απόψεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Συνήθως, οι χώρες πρέπει να ενημερώσουν έως τον Οκτώβριο εάν θα πάρουν μέρος στη Eurovision την επόμενης χρονιάς, αλλά φέτος η EBU έχει δώσει παράταση έως τον Δεκέμβριο.