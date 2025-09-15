Στο πλατό του «Super Κατερίνα» οι δύο φίλες και πρωταγωνίστριες από τη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας.

Μια συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις παραχώρησαν οι Ταμίλα Κουλίεβα και η Κατερίνα Παπουτσάκη, οι οποίες βρέθηκαν στην πρεμιέρα της εκπομπής: «Super Κατερίνα», όπου, μεταξύ άλλων, μίλησαν για την εξέλιξη της σειρά Άγιος Έρωτας.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι δύο γυναίκες, μίλησαν στην παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούργιου, τόσο για το καλοκαίρι που πέρασε και τις στιγμές που κέρδισαν από αυτό, όσο και για την καθηλωτική σειρά του Alpha που επιστρέφει με μια δεύτερη, ανατρεπτική σεζόν.

Τι ακολουθεί στον Άγιο Έρωτα;

Αναφερόμενες λοιπόν στην αγαπημένη σειρά του Alpha, η Ταμίλα Κουλίεβα, πήρε το λόγο, μιλώντας για τις «υποχρεώσεις» της στην πλοκή της ιστορίας: «Έχω μπόλικες δουλειές. Πρέπει να φτιάξω τη σχέση μου με την Χλόη, πρέπει να φτιάξουν και όλα με τον Κυριάκο. Εγώ σαν Ταμίλα συμπάσχω μαζί της. Προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή της. Διεκδικεί τη ζωή της αλλά με λάθος τρόπο».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, από τη μεριά της, αναφέρθηκε στη σχέση με τον τηλεοπτικό Παύλο, λέγοντας πως πρόκειται για μια συνθήκη γεμάτη με εμπόδια: «Όχι ακόμα. Υπάρχουν συνέχεια εμπόδια σε αυτή τη σχέση (σ.σ με τον Παύλο). Τώρα μπαίνει και ο Καραμίχος που είναι δικηγόρος. Είναι μια παλιά ιστορία, από το παρελθόν».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, μιλώντας για την «Χριστίνα», η ηθοποιός, ανέφερε χαρακτηριστικά, τον τρόπο με τον οποίο έχει πλαισιώσει και «αγκαλιάσει» τον ρόλο που υποδύεται:

«Την έχω αγαπήσει την Χριστίνα και σαφώς έχω πατήσει πάρα πολύ σε ένα κομμάτι για να μπορέσω να την υποστηρίξω. Στην ευαλωτότητα της, έχω προσπαθήσει να την χαϊδέψω και να την ακουμπήσω και να την προσεγγίσω συναισθηματικά. Έχει κάνει μια επιλογή που δεν σαφώς και δεν θα έκανα, αλλά προσπαθώ να βρω τους λόγους για τους οποίους μπορεί εκείνη να σπρώχτηκε σε μια τέτοιου είδους επιλογή. Ήταν παραμελημένη, μόνη, απατημένη και κάποιος άνθρωπος άσκησε μεγάλη γοητεία επάνω της και την παραπλάνησε. Με έναν τρόπο την χειραγώγησε και σε ένα πολύ άσχημο μονοπάτι».