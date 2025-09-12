Games
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι είναι οι κληρονόμοι, πώς μοιράζεται η περιουσία

Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι είναι οι κληρονόμοι, πώς μοιράζεται η περιουσία Φωτογραφία: Luca Bruno/AP
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ζητά ο οίκος του να τύχει «ηθικής, αδιάβλητης και άμεμπτης διαχείρισης», με έμφαση σε ένα σύγχρονο και ουσιαστικό στυλ, στην κομψότητα, στην καινοτομία και στην ποιότητα.

Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του μεγάλου σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου.

Ο Λεο Νταλ' Όρκο, σύντροφος και δεξί χέρι του Ιταλού μόδιστρου, εξασφαλίζει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στους κόλπους του πασίγνωστου οίκου μόδας. Το 30% του οίκου θα ελέγχεται από τα δύο ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, και το υπόλοιπο 30% από το ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο στυλίστας.

Σε ό,τι αφορά την εταιρία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του, βάσει των επιθυμιών του εκλιπόντος ιδιοκτήτες ορίζονται η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του.

Μεταξύ των άλλων, πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στο Μιλάνο και για επαύλεις στο Σαιν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο σύντροφος και κύριος συνεργάτης του, ο Λέο Νταλ' Όρκο, θα έχει την επικαρπία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του μεγάρου της ιταλικής συμπρωτεύουσας στο οποίο ζούσε ο σχεδιαστής.

Εντός 18 μηνών απο τη δημοσίευσή της διαθήκης, το 15% του ξακουστού οίκου μόδας θα πρέπει να πωληθεί στον όμιλο LVMH, στις εταιρείες Luxottica ή L'Oreal ή σε άλλη επιχείρηση ανάλογης ισχύος. Έπειτα από τρία χρόνια θα μπορεί να πωληθεί, στον ίδιο πάντα αγοραστή, ένα ακόμη ποσοστό του οίκου Αρμάνι, το οποίο θα πρέπει να κυμαίνεται από το 30% μέχρι το 54,9% του συνόλου. Κάτι που σημαίνει ότι, μελλοντικά, αυτός ο διεθνούς φήμης ιταλικός οίκος ενδέχεται να αλλάξει ιδιοκτήτη.

Στην διαθήκη του, τέλος, ο Τζόρτζιο Αρμάνι ζητά ο οίκος του να τύχει «ηθικής, αδιάβλητης και άμεμπτης διαχείρισης», με έμφαση σε ένα σύγχρονο και ουσιαστικό στυλ, στην κομψότητα, στην καινοτομία και στην ποιότητα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έρχεται βιογραφική ταινία για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Έρχεται βιογραφική ταινία για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η διαθήκη του με άφησε με το στόμα ανοιχτό, με πλήγωσε»

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η διαθήκη του με άφησε με το στόμα ανοιχτό, με πλήγωσε»

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα από σήμερα η σορός του - Ουρές για το ύστατο χαίρε

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα από σήμερα η σορός του - Ουρές για το ύστατο χαίρε

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

