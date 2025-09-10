Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Χρήστος Μάστορας: Η ανάρτησή του για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Χρήστος Μάστορας: Η ανάρτησή του για τον Στέλιο Καζαντζίδη Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @xmastoras
Ο Χρήστος Μάστορα, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από την μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο!

Ο ερμηνευτής, Χρήστος Μάστορας, θέλησε να κάνει μια ξεχωριστεί ανάρτηση, «αφιερωμένη» στον Στέλιο Καζαντζίδη και στην μεγάλη συναυλία που οργανώθηκε στο Καλλιμάρμαρο, στις 4 Σεπτεμβρίου, εις μνήμην του.

Πιο συγκεκριμένα ο τραγουδιστής, φαίνεται πως με αυτόν τον τρόπο «κλείνει» μέσα του ένα κεφάλαιο που αφορά τον μεγάλο καλλιτέχνη. Να σημειωθεί μάλιστα, πως στην ταινία «Υπάρχω», αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη ο Χρήστος Μάστορας ήταν αυτός που ενσάρκωσε το μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή.

Χρήστος Μάστορας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Χρήστος Μάστορας, ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω του οποίου, μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από την μεγάλη βραδιά στο Καλλιμάρμαρο, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του «Όλοι μαζί μπορούμε».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δανάη Μπάρκα: Η νέα της ανάρτηση από το λογαριασμό του «Πάμε Δανάη»

Δανάη Μπάρκα: Η νέα της ανάρτηση από το λογαριασμό του «Πάμε Δανάη»

Life
Μίνως Μάτσας: Η συγκίνησή του για τη μουσική- «Είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μας…»

Μίνως Μάτσας: Η συγκίνησή του για τη μουσική- «Είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μας…»

Life
Γιάννης Πλούταρχος- Γιώργος Κακοσαίος- Κατερίνα: Κατάμεστο το Κατράκειο Θέατρο

Γιάννης Πλούταρχος- Γιώργος Κακοσαίος- Κατερίνα: Κατάμεστο το Κατράκειο Θέατρο

Life

Στην δημοσίευση, απεικονίζεται ο ίδιος, να ερμηνεύει με τη βοήθεια του κοινού, ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ «έντυσε» την ανάρτηση με μια συγκινητική λεζάντα:

«Ένα προσωπικό ταξίδι έκλεισε μέσα από αυτή την όμορφη καλλιτεχνική μάζωξη στο Καλλιμάρμαρο. Οι φωνές μας ενώθηκαν για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του «Όλοι μαζί μπορούμε». Φωνές ενισχυμένες από τις μελωδίες με τις οποίες χάραξε τα ομορφότερα ερμηνευτικά μονοπάτια η μεγαλύτερη φωνή της Ελλάδας και από τις δικές σας φυσικά που ήταν γεμάτες συναισθήματα, έφτιαξαν μια ψαλμωδία αγάπης, συγκίνησης και ελπίδας την 4η Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό στάδιο.

Χαίρομαι που με τις ευλογίες της υπέροχης κυρίας Βάσως Καζαντζίδη, την απαραίτητη και πολύτιμη βοήθεια του Αντώνη Ρέμου και του Γιώργου Κυβέλλου , την φανταστική σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα ,την σημαντική στήριξη του Γιώργου Αρσενάκου και την οργανωτική υπερδύναμη του Τάσου Σταυρόπουλου (Panik records) και εννοείται πάντα υπό την προστασία και φροντίδα του αδερφού Κώστα Μαυρογενη (Melisses) καταφέραμε να τιμήσουμε με σεβασμό αλλά και επιτυχία τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Ένα κομμάτι του θα ζει πάντα μέσα μου μετά την «αλχημεία» των ψυχών μας. Εις το επανιδείν καλοί μου φίλοι!».

{https://www.instagram.com/p/DOYssBOjVbA/?hl=el}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Γιάννης Πλούταρχος- Γιώργος Κακοσαίος- Κατερίνα: Κατάμεστο το Κατράκειο Θέατρο

Γιάννης Πλούταρχος- Γιώργος Κακοσαίος- Κατερίνα: Κατάμεστο το Κατράκειο Θέατρο

Life
Η ανάρτηση του Γιάννη Κότσιρα για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Η ανάρτηση του Γιάννη Κότσιρα για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Life
Oι Μogwai επιστρέφουν στην Αθήνα για μια συναυλία

Oι Μogwai επιστρέφουν στην Αθήνα για μια συναυλία

Entertainment
Σπύρος Γραμμένος: 15 «κλικ» από τη συναυλία - γιορτή στην Τεχνόπολη

Σπύρος Γραμμένος: 15 «κλικ» από τη συναυλία - γιορτή στην Τεχνόπολη

Entertainment

NETWORK

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

healthstat.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr