Χρήστος Μάστορας: Η ανάρτησή του για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Ο Χρήστος Μάστορα, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από την μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο!

Ο ερμηνευτής, Χρήστος Μάστορας, θέλησε να κάνει μια ξεχωριστεί ανάρτηση, «αφιερωμένη» στον Στέλιο Καζαντζίδη και στην μεγάλη συναυλία που οργανώθηκε στο Καλλιμάρμαρο, στις 4 Σεπτεμβρίου, εις μνήμην του.

Πιο συγκεκριμένα ο τραγουδιστής, φαίνεται πως με αυτόν τον τρόπο «κλείνει» μέσα του ένα κεφάλαιο που αφορά τον μεγάλο καλλιτέχνη. Να σημειωθεί μάλιστα, πως στην ταινία «Υπάρχω», αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη ο Χρήστος Μάστορας ήταν αυτός που ενσάρκωσε το μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή.

Χρήστος Μάστορας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Χρήστος Μάστορας, ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω του οποίου, μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από την μεγάλη βραδιά στο Καλλιμάρμαρο, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του «Όλοι μαζί μπορούμε».

Στην δημοσίευση, απεικονίζεται ο ίδιος, να ερμηνεύει με τη βοήθεια του κοινού, ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ «έντυσε» την ανάρτηση με μια συγκινητική λεζάντα:

«Ένα προσωπικό ταξίδι έκλεισε μέσα από αυτή την όμορφη καλλιτεχνική μάζωξη στο Καλλιμάρμαρο. Οι φωνές μας ενώθηκαν για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του «Όλοι μαζί μπορούμε». Φωνές ενισχυμένες από τις μελωδίες με τις οποίες χάραξε τα ομορφότερα ερμηνευτικά μονοπάτια η μεγαλύτερη φωνή της Ελλάδας και από τις δικές σας φυσικά που ήταν γεμάτες συναισθήματα, έφτιαξαν μια ψαλμωδία αγάπης, συγκίνησης και ελπίδας την 4η Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό στάδιο.

Χαίρομαι που με τις ευλογίες της υπέροχης κυρίας Βάσως Καζαντζίδη, την απαραίτητη και πολύτιμη βοήθεια του Αντώνη Ρέμου και του Γιώργου Κυβέλλου , την φανταστική σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα ,την σημαντική στήριξη του Γιώργου Αρσενάκου και την οργανωτική υπερδύναμη του Τάσου Σταυρόπουλου (Panik records) και εννοείται πάντα υπό την προστασία και φροντίδα του αδερφού Κώστα Μαυρογενη (Melisses) καταφέραμε να τιμήσουμε με σεβασμό αλλά και επιτυχία τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Ένα κομμάτι του θα ζει πάντα μέσα μου μετά την «αλχημεία» των ψυχών μας. Εις το επανιδείν καλοί μου φίλοι!».

{https://www.instagram.com/p/DOYssBOjVbA/?hl=el}