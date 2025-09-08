Games
Μήπως το ζώδιό σου δεν είναι το σωστό; - Το «εργαλείο» των NYT που απαντά με δύο κλικ

Φωτογραφία: PIXABAY
Ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε σε ποιο ζώδιο ανήκουμε.

Είτε ξεκινάτε την ημέρα σας διαβάζοντας ωροσκόπιο, είτε αδιαφορείτε πλήρως για αυτό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ξέρετε το ζώδιό σας. Αλλά μήπως δεν είναι σωστό;

Τα ζώδια βασίστηκαν στα αστέρια, αλλά με την πάροδο χιλιάδων ετών, έχει αλλάξει η άποψή μας για αυτά. Καθώς η Γη περιστρέφεται, ο Ήλιος εμφανίζεται σε ένα μεταβαλλόμενο φόντο αστεριών. Τα 12 ζώδια βασίστηκαν αρχικά στους αστερισμούς πίσω από τον Ήλιο, από την οπτική μας γωνία στη Γη.

Για παράδειγμα, όποιος έχει γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου είναι Παρθένος, επειδή πριν από 2.000 χρόνια αυτός ο αστερισμός ήταν πάνω- κάτω πίσω από τον Ήλιο εκείνη την ημερομηνία. Όμως, φέτος ο αστερισμός πίσω από τον Ήλιο στις 5 Σεπτεμβρίου ήταν του Λέοντα, όχι της Παρθένου, αναφέρουν οι New York Times. Αλλαγή που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, ανάμεσά τους η κίνηση της Γης και το γεγονός ότι οι αστερισμοί δεν έχουν όλοι το ίδιο μέγεθος.

Το δημοσίευμα περιλαμβάνει και ένα «εργαλείο» στο οποίο μπορεί να βάλει όποιος θέλει την ημερομηνία που γεννήθηκε, για να ανακαλύψει αν πράγματι είναι σωστό το ζώδιο στο οποίο όλη του τη ζωή ξέρει ότι ανήκει.

Δείτε ΕΔΩ αν το ζώδιό σας είναι το σωστό.

