Πύρρος Δήμας: Παντρεύτηκε ο γιος του, Βίκτωρας

Πύρρος Δήμας: Παντρεύτηκε ο γιος του, Βίκτωρας
Το Λιτόχωρο ήταν ο τόπος καταγωγής της Αναστασίας Σδούγκου, μητέρας του γαμπρού και συζύγου του Πύρρου Δήμα η οποία «έφυγε» από τη ζωή πριν εφτά χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο γιος του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρ, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano, σε μια λαμπερή τελετή στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Ο γάμος τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, με την παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα.

Το Λιτόχωρο ήταν ο τόπος καταγωγής της αείμνηστης Αναστασίας Σδούγκου, μητέρας του γαμπρού και συζύγου του Πύρρου Δήμα η οποία διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι τον Ιανουάριο του 2016 και έχασε τελικά την μάχη με τον καρκίνο στις 14 Ιουνίου 2018.

Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, παρακολούθησε τον γιο του να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Σημαντικό είναι το γεγονός πως στον ίδιο ναό, χρόνια πριν, είχε τελεστεί και ο δικός του γάμος με την Αναστασία Σδούγκου.

{https://www.youtube.com/watch?v=MOz6FKFL43I}

Ποια είναι η Karin Kei Nagano

Η Karin Kei Nagano είναι μια διεθνούς φήμης Αμερικανίδα πιανίστρια με ιαπωνική καταγωγή, η οποία έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα στον χώρο της κλασικής μουσικής. Γεννήθηκε το 1998 στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και ξεκίνησε να παίζει πιάνο από την ηλικία των τριών ετών, δείχνοντας από πολύ νωρίς ασυνήθιστη ευαισθησία και μουσική ωριμότητα.

Η Karin Kei Nagano προέρχεται από οικογένεια με βαθιές μουσικές ρίζες, κόρη του διεθνούς φήμης μαέστρου Kent Nagano και της πιανίστριας Mari Kodama, γεγονός που της προσέφερε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό περιβάλλον στο οποίο μπόρεσε να αναπτυχθεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=N8wEpGhyhZs}

