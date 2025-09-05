Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η ανακοίνωσή του για την συναυλία μετά το χειρουργείο

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η ανακοίνωσή του για την συναυλία μετά το χειρουργείο Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ΕΡΤ
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου φαίνεται πλέον να αναρρώνει μετά την χειρουργική επέμβαση.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει, λόγω ενός προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο τραγουδιστής, προχώρησε σε χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης και εξαιτίας αυτού, αναγκάστηκε να μείνει μακριά από τη συναυλία που είχε προγραμματίσει μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα, στο Βόλο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, φαίνεται πως ανακτά σταδιακά τις δυνάμεις του, ενώ μάλιστα, σήμερα το πρωί της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε και μια φωτογραφία του από το νοσοκομείο, μέσω της οποίας, δηλώνει δημόσια ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κόσμο και ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την πορεία της υγείας του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καλημέρα Ελλάδα»: Στάθης –Λιβαθυνού οι πρώτες δηλώσεις πριν την πρεμιέρα

«Καλημέρα Ελλάδα»: Στάθης –Λιβαθυνού οι πρώτες δηλώσεις πριν την πρεμιέρα

Life
Άρης Μουγκοπέτρος: Η νέα του ανάρτηση λίγο πριν την έκδοση του βιβλίου του

Άρης Μουγκοπέτρος: Η νέα του ανάρτηση λίγο πριν την έκδοση του βιβλίου του

Life
Νίκος Πορτοκάλογλου: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο - Υποβλήθηκε σε αφαίρεση χολής

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο - Υποβλήθηκε σε αφαίρεση χολής

Life

Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου για τη συναυλία που ακυρώθηκε

Αναφορικά λοιπόν, με τη συναυλία του Βόλου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 2 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, ο ερμηνευτής και δημιουργός, προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ενημέρωσε τους θαυμαστές του αναφορικά με τη νέα ημερομηνία της συναυλίας, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο, ενημερώνοντας τους θεατές για το τι πρέπει να κάνουν με τα εισιτήρια.

Στην ανάρτηση σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Αγαπητοί φίλοι, Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα, που είχε αναβληθεί και ήταν προγραμματισμένη για την

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο.

Τα εισιτήρια που έχετε ήδη προμηθευτεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από την πλευρά σας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, μπορείτε να προχωρήσετε σε επιστροφή των εισιτηρίων σας με τους εξής τρόπους:

Επιστροφή χρημάτων: Από φυσικά σημεία προπώλησης (Κεχαΐδης & Illusion – Βόλος): Μπορείτε να επιστρέψετε τα εισιτήρια στο σημείο αγοράς μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Αγορές online με κάρτα: Στείλτε μας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τον αριθμό παραγγελίας των εισιτηρίων. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Αγορές με μετρητά από συνεργαζόμενα καταστήματα More/Viva (Public, Nova, MyMarket, Shell κ.λπ.): Στείλτε μας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τα παρακάτω στοιχεία, μαζί με τον κωδικό παραγγελίας ή το voucher, μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.: ΙΒΑΝ λογαριασμού, όνομα δικαιούχου, Όνομα τράπεζας, προπώληση εισιτηρίωβ για τη νέα ημερομηνία

Ηλεκτρονικά: Ήδη διαθέσιμη

Φυσικά σημεία: Από Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ανυπομονούμε να σας δούμε στη μεγάλη συναυλία!».

portokaloglou mesa 3d0dc

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από μπαλκόνι στο νοσοκομείο «Ελπίς»

Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από μπαλκόνι στο νοσοκομείο «Ελπίς»

Ελλάδα
Νίκος Πορτοκάλογλου: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο - Υποβλήθηκε σε αφαίρεση χολής

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο - Υποβλήθηκε σε αφαίρεση χολής

Life
Η Ελλάδα τραγούδησε τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Η Ελλάδα τραγούδησε τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Entertainment
Η Lady Gaga ακύρωσε τη συναυλία στο Μαϊάμι λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Η Lady Gaga ακύρωσε τη συναυλία στο Μαϊάμι λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Life

NETWORK

Ζεστά ή κρύα ζυμαρικά; Ποια να επιλέξετε αν έχετε διαβήτη

Ζεστά ή κρύα ζυμαρικά; Ποια να επιλέξετε αν έχετε διαβήτη

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

healthstat.gr
Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

healthstat.gr