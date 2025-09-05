Νίκος Πορτοκάλογλου: Η ανακοίνωσή του για την συναυλία μετά το χειρουργείο

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου φαίνεται πλέον να αναρρώνει μετά την χειρουργική επέμβαση.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει, λόγω ενός προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο τραγουδιστής, προχώρησε σε χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης και εξαιτίας αυτού, αναγκάστηκε να μείνει μακριά από τη συναυλία που είχε προγραμματίσει μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα, στο Βόλο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, φαίνεται πως ανακτά σταδιακά τις δυνάμεις του, ενώ μάλιστα, σήμερα το πρωί της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε και μια φωτογραφία του από το νοσοκομείο, μέσω της οποίας, δηλώνει δημόσια ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κόσμο και ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την πορεία της υγείας του.

Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου για τη συναυλία που ακυρώθηκε

Αναφορικά λοιπόν, με τη συναυλία του Βόλου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 2 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, ο ερμηνευτής και δημιουργός, προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ενημέρωσε τους θαυμαστές του αναφορικά με τη νέα ημερομηνία της συναυλίας, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο, ενημερώνοντας τους θεατές για το τι πρέπει να κάνουν με τα εισιτήρια.

Στην ανάρτηση σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Αγαπητοί φίλοι, Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα, που είχε αναβληθεί και ήταν προγραμματισμένη για την

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο.

Τα εισιτήρια που έχετε ήδη προμηθευτεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από την πλευρά σας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, μπορείτε να προχωρήσετε σε επιστροφή των εισιτηρίων σας με τους εξής τρόπους:

Επιστροφή χρημάτων: Από φυσικά σημεία προπώλησης (Κεχαΐδης & Illusion – Βόλος): Μπορείτε να επιστρέψετε τα εισιτήρια στο σημείο αγοράς μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Αγορές online με κάρτα: Στείλτε μας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τον αριθμό παραγγελίας των εισιτηρίων. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Αγορές με μετρητά από συνεργαζόμενα καταστήματα More/Viva (Public, Nova, MyMarket, Shell κ.λπ.): Στείλτε μας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τα παρακάτω στοιχεία, μαζί με τον κωδικό παραγγελίας ή το voucher, μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.: ΙΒΑΝ λογαριασμού, όνομα δικαιούχου, Όνομα τράπεζας, προπώληση εισιτηρίωβ για τη νέα ημερομηνία

Ηλεκτρονικά: Ήδη διαθέσιμη

Φυσικά σημεία: Από Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ανυπομονούμε να σας δούμε στη μεγάλη συναυλία!».