Δεν κουρεύεται μέχρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει 5 σερί νίκες - «Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο» (Βίντεο)

Δεν κουρεύεται μέχρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει 5 σερί νίκες - «Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο» (Βίντεο)
Ο υποστηρικτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετρά ήδη 333 ημέρες και τα μαλλιά του έχουν γίνει αφάνα.

Οι περισσότεροι ένθερμοι υποστηρικτές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλουν να τραβήξουν τα μαλλιά τους βλέποντας την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Φρανκ Ίλετ ακολούθησε διαφορετικό δρόμο και κατέληξε με αφάνα.

Τον Οκτώβριο του 2024 αποφάσισε ότι δεν θα κουρευτεί εάν οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κάνουν πρώτα πέντε σερί νίκες. Ακόμα περιμένει αυτή τη στιγμή και ήδη μετρά 333 ημέρες ακούρευτος, λόγω του στοιχήματος που έχει γίνει viral.

«Πίστευα ότι θα είχε πλάκα να το κάνω για μερικούς μήνες, αλλά προφανώς κράτησε λίγο παραπάνω από το αναμενόμενο», δήλωσε στο CNN. «Ήθελα απλά να κάνω τους άλλους υποστηρικτές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να γελάσουν, σε μια δύσκολη εποχή. Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο», παραδέχθηκε.

Αυτό που τον δυσκολεύει περισσότερο είναι το πόσο ζεσταίνεται το κεφάλι του. Καταγράφει την πορεία του στο TikTok και αυτό που του ζητούν οι περισσότεροι είναι να κρύψει πράγματα στα μαλλιά του, ενώ έχει δοκιμάσει διάφορους τρόπους για να τα τιθασεύσει, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

{https://www.tiktok.com/@theunitedstrand/video/7545748172237180182}

Η πρώτη του σκέψη ήταν να μείνει ακούρευτος περιμένοντας τρεις σερί νίκες της ομάδας. Αλλά θεώρησε ότι αυτό παραήταν εύκολο. Οπότε αποφάσισε να το κάνει πιο δύσκολο, προκειμένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον. «Πλέον σκέφτομαι πως ίσως ήμουν υπερβολικά αισιόδοξος», εξομολογήθηκε.

Πράγματι, αν είχε «στοιχηματίσει» στις τρεις σερί νίκες, θα είχε κουρευτεί στα τέλη Ιανουαρίου. Τώρα συνειδητοποιεί ότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένει αρκετά. Ελπίζει σε μία σειρά ματς που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αρκετές πιθανότητες να πάρει τη νίκη, από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Αν οι «κόκκινοι διάβολοι» φτάσουν στις τέσσερις σερί νίκες, για εκείνον το επόμενο ματς θα είναι σαν ένας «μίνι τελικός Champions League» και σκοπεύει να πάει στο γήπεδο. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσει, απάντησε: «Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος, δεν μπορώ να κάνω πίσω τώρα, έτσι δεν είναι;» και συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει όσο χρειαστεί.

{https://www.instagram.com/p/DOIRKfgk4Xh/}

