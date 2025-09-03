Στον εισαγγελέα με 30 βίντεο η καταγγελία για την κακοποίηση αλόγων στο πανηγύρι Αγιάσου

Τα ζώα εξαναγκάζονταν να «χορέψουν» πάνω σε σπασμένα γυαλιά και πιάτα, να κάνουν φιγούρες σε περιορισμένους χώρους.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης και τις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις υποβλήθηκε η καταγγελία για την κακοποίηση αλόγων κατά τη διάρκεια του πανηγυριού του Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο (18-20 Ιουλίου), που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του μόνιμου κάτοικου της περιοχής Ηλία Ψυρούκη και συνυπογράφουν 637 άνθρωποι.

Η καταγγελία περιέχει 30 βίντεο και φωτογραφίες από το φετινό και παλαιότερα πανηγύρια, καθώς και σειρά άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες από το πανηγύρι στη Λέσβο είχε προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση, καθώς αποτύπωνε την κακοποίηση αλόγου στο όνομα της «παράδοσης». Στιγμιότυπα δείχνουν έναν άνδρα καβάλα στο ζώο, να το κλωτσάει και να τραβά βίαια τα χαλινάρια, την ώρα που το άλογο πανικόβλητο προσπαθεί να ξεφύγει ανάμεσα στα τραπέζια.

Όπως φαίνεται, τα ζώα εξαναγκάζονται να «χορέψουν» πάνω σε σπασμένα γυαλιά και πιάτα, να κάνουν φιγούρες σε περιορισμένους χώρους, ακόμη και να καταναλώσουν ποτά για να «ζωντανέψουν», ενώ στέκονται για ώρες σε δυνατή μουσική. Καμία μέριμνα δεν λαμβάνεται ούτε για την ασφάλειά τους ούτε για την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται τριγύρω.

Η καταγγελία

«Μετά από σκέψη και γνωρίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να έχει για εμένα, αποφάσισα να προχωρήσω σε καταγγελία για την κακοποίηση των αλόγων στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία της Αγιάσου. Ένα πανηγύρι, που θα μπορούσε να είναι το ωραιότερο του νησιού, εκφυλίζεται κάθε βράδυ του τριημέρου 18-20 Ιουλίου».

Και προσθέτει: «Μόλις όμως μεθύσουν οι «μάγκες» φέρνουν τα άλογα για φιγούρα. Τα άλογα καλούνται συνήθως να ξενυχτήσουν δίπλα σε πολύ δυνατή μουσική και να κάνουν τσαλίμια για να ευχαριστηθεί το κοινό. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι τα ζώα σε τσίρκο απαγορεύονται στην Ελλάδα. Το κακό δε σταματάει εκεί τα άλογα πρέπει να χορέψουν, να κάνουν σούζες κτλ σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο, στον οποίο σπάνε κούτες με σαμπάνιες, πετάνε μπουκάλια και το πλακόστρωτο είναι μούσκεμα. Δεν αρκούν όμως αυτά, τα άλογα πρέπει να έρθουν και κοντά, για να αγριέψουν μωρέ λίγο και να μας δείξουν την βαρβατήλα τους. Το εξαιρετικό είναι ότι καμιά φορά ποτίζουμε και λίγο αλκοόλ τα άλογα να πάρουν τα πάνω τους. Φυσικά καμία προστασία δεν υπάρχει, ούτε για τα άλογα ούτε για τους ανθρώπους. Ακόμα και η σέλα φαίνεται να είναι προαιρετική.

Η ελληνική νομοθεσία μιλάει επιτέλους για την υποχρέωση του ανθρώπου να φροντίζει την ευζωία των ζώων και όχι απλώς την μη ενεργητική κακοποίηση τους. Αυτά τα πράγματα γίνονται συστηματικά πολλά χρόνια τώρα. Αλήθεια κανένας φορέας δεν έχει ακούσει τίποτα; Τόσοι φορείς υποστηρίζουν το πανηγύρι και κανένας άνθρωπος δεν πέρασε μια βόλτα να δει τι συμβαίνει;

Τα πανηγύρια μας δεν είναι αυτά. Αυτή είναι όμως η παιδεία μας».

Πηγή: stonisi.gr