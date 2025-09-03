Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Τεράστιες καθυστερήσεις στους εκτελωνισμούς στον Πειραιά

Τεράστιες καθυστερήσεις στους εκτελωνισμούς στον Πειραιά
Οι καθυστερήσεις αποδίδονται στην αναδιοργάνωση των τελωνειακών υπηρεσιών.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτελωνιστική διαδικασία προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά καταγγέλλουν τις τελευταίες εβδομάδες επιχειρήσεις του χονδρεμπορίου και του λιανεμπορίου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναγνωρίζει τις δυσλειτουργίες, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι από την επόμενη εβδομάδα η κατάσταση θα αποσυμφορηθεί.

Οι καθυστερήσεις αποδίδονται στην αναδιοργάνωση των τελωνειακών υπηρεσιών, με τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες στην προσπάθειά τους να εκτελωνίσουν κοντέινερ με κρίσιμα εμπορεύματα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2065/2025), από τις 8 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ η σύσταση και λειτουργία του νέου, ενοποιημένου 1ου Τελωνείου Πειραιά (Α’ τάξεως), το οποίο αναλαμβάνει το σύνολο των εμπορευματικών ροών και διαδικασιών – πλην του τελωνισμού μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων.

Το νέο τελωνείο θα καλύπτει τις αρμοδιότητες του 1ου, 2ου και 3ου Τελωνείου Πειραιά, καθώς και του Τελωνειακού Ελεγκτικού Σταθμού Πόρου. Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται:

• Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 – 21:00
• Σάββατο: 07:30 – 13:00
• Αίθουσες επιβατών: 06:00 – 22:00 (με δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης σε έκτακτες περιπτώσεις).

Οι εμπορευματικές κινήσεις Κυριακών και αργιών θα γίνονται κατόπιν αιτήματος και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η ενοποίηση αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και διαφανούς τελωνειακού περιβάλλοντος, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη του εμπορίου και της εθνικής οικονομίας.

Ωστόσο, η αναδιοργάνωση ήρθε σε μια περίοδο έντονης πίεσης, καθώς το τελωνείο του Πειραιά βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης ευρωπαϊκής επιχείρησης «Καλυψώ» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο πλαίσιο αυτής, συνελήφθησαν πέντε άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα εισαγωγών από την Κίνα με σκοπό την αποφυγή δασμών και ΦΠΑ.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις απάτης στον χώρο του εκτελωνισμού. Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται, ενώ ήδη εξετάζονται εκτεταμένα δίκτυα φυσικών και νομικών προσώπων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν σε πολλές χώρες.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Στρατηγικός ο ρόλος της CHOOSE στη νέα εποχή εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ

Στρατηγικός ο ρόλος της CHOOSE στη νέα εποχή εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ

Επιχειρήσεις
Σε λειτουργία το my1521: Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση φορολογουμένων από την ΑΑΔΕ

Σε λειτουργία το my1521: Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση φορολογουμένων από την ΑΑΔΕ

Οικονομία
Ποια στοιχεία για καταθέσεις στέλνουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ

Ποια στοιχεία για καταθέσεις στέλνουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ

Οικονομία
Τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ και τι πρέπει να κάνουν

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ και τι πρέπει να κάνουν

Οικονομία

NETWORK

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

ienergeia.gr
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

ienergeia.gr
Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

healthstat.gr
Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

healthstat.gr
Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

healthstat.gr