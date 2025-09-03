Τεράστιες καθυστερήσεις στους εκτελωνισμούς στον Πειραιά

Οι καθυστερήσεις αποδίδονται στην αναδιοργάνωση των τελωνειακών υπηρεσιών.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτελωνιστική διαδικασία προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά καταγγέλλουν τις τελευταίες εβδομάδες επιχειρήσεις του χονδρεμπορίου και του λιανεμπορίου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναγνωρίζει τις δυσλειτουργίες, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι από την επόμενη εβδομάδα η κατάσταση θα αποσυμφορηθεί.

Οι καθυστερήσεις αποδίδονται στην αναδιοργάνωση των τελωνειακών υπηρεσιών, με τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες στην προσπάθειά τους να εκτελωνίσουν κοντέινερ με κρίσιμα εμπορεύματα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2065/2025), από τις 8 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ η σύσταση και λειτουργία του νέου, ενοποιημένου 1ου Τελωνείου Πειραιά (Α’ τάξεως), το οποίο αναλαμβάνει το σύνολο των εμπορευματικών ροών και διαδικασιών – πλην του τελωνισμού μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων.

Το νέο τελωνείο θα καλύπτει τις αρμοδιότητες του 1ου, 2ου και 3ου Τελωνείου Πειραιά, καθώς και του Τελωνειακού Ελεγκτικού Σταθμού Πόρου. Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται:

• Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 – 21:00

• Σάββατο: 07:30 – 13:00

• Αίθουσες επιβατών: 06:00 – 22:00 (με δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης σε έκτακτες περιπτώσεις).

Οι εμπορευματικές κινήσεις Κυριακών και αργιών θα γίνονται κατόπιν αιτήματος και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η ενοποίηση αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και διαφανούς τελωνειακού περιβάλλοντος, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη του εμπορίου και της εθνικής οικονομίας.

Ωστόσο, η αναδιοργάνωση ήρθε σε μια περίοδο έντονης πίεσης, καθώς το τελωνείο του Πειραιά βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης ευρωπαϊκής επιχείρησης «Καλυψώ» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο πλαίσιο αυτής, συνελήφθησαν πέντε άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα εισαγωγών από την Κίνα με σκοπό την αποφυγή δασμών και ΦΠΑ.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις απάτης στον χώρο του εκτελωνισμού. Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται, ενώ ήδη εξετάζονται εκτεταμένα δίκτυα φυσικών και νομικών προσώπων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν σε πολλές χώρες.