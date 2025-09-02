Games
Νέος «πόλεμος» για την περιουσία του Αλέν Ντελόν - Ο μικρότερος γιος του ζητά να ακυρωθεί η διαθήκη

Νέος «πόλεμος» για την περιουσία του Αλέν Ντελόν - Ο μικρότερος γιος του ζητά να ακυρωθεί η διαθήκη Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» ανάμεσα στα παιδιά του Αλέν Ντελόν.

Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Αλέν Ντελόν ανοίγει νέο επεισόδιο στον «πόλεμο» που έχουν ξεσπάσει ανάμεσα στα παιδιά του για την περιουσία του ηθοποιού.

Ο μικρότερος γιος του ηθοποιού, ο 31χρονος Αλέν Φαμπιάν Ντελόν, κινήθηκε δικαστικά επιδιώκοντας την ακύρωση της τελευταίας διαθήκης που υπέγραψε ο σταρ στις 24 Νοεμβρίου 2022. Στις 29 Αυγούστου, μέσω δικαστικού κλητήρα, ο 31χρονος ενημέρωσε για αυτή την κίνησή του τα αδέλφια του, τον 60χρονο Αντονί Ντελόν και την 34χρονη Ανούσκα Ντελόν.

Η διαμάχη ανάμεσα στα παιδιά του Αλέν Ντελόν για την περιουσία του είχε ξεσπάσει πριν από τον θάνατο του ηθοποιού, στις 18 Αυγούστου 2024.

Στην τελευταία διαθήκη- την ακύρωση της οποίας επιδιώκει ο Αλέν Φαμπιάν Ντελόν- η αδελφή του Ανούσκα είναι η μοναδική κληρονόμος των δικαιωμάτων του πατέρα τους. Στην πρώτη διαθήκη, που είχε συνάψει το 2015 ο σταρ, άφηνε την περιουσία του- αξίας δεκάδων εκατομμυρίων παιδιών- στα τρία παιδιά του: το 50% στην κόρη του και από 25% στους γιους του.

Εκτός από τη διαθήκη του 2022, ο Αλέν Φαμπιάν Ντελόν ζητά να ακυρωθεί η παραχώρηση του 51% της εταιρείας που ανήκουν τα δικαιώματα του ηθοποιού στην αδελφή του, κάτι που έγινε στις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Στα δικαστικά έγγραφα ο 31χρονος αναφέρει ότι ο πατέρας του δεν ήταν σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη το 2019. Σημειώνεται ότι τους τελευταίους οχτώ μήνες της ζωής του ο Αλέν Ντελόν είχε τεθεί σε αναγκαστική κηδεμονία.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου 2026 στο Παρίσι. Ο δικηγόρος Κριστόφ Αγελά, ένας εκ των τριών εκτελεστών της διαθήκης, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει μια μεσολάβηση ανάμεσα στα αδέλφια. «Δεν θα άρεσε στον Αλέν Ντελόν να τσακώνονται για τη διαθήκη. Ελπίζω ότι θα επιτύχουμε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: Le Monde, AFP

