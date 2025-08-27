Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Δεν είναι μόνο το δαχτυλίδι της Τέιλορ Σουίφτ- Πόσο κόστισαν τα λουλούδια για την πρόταση γάμου

Δεν είναι μόνο το δαχτυλίδι της Τέιλορ Σουίφτ- Πόσο κόστισαν τα λουλούδια για την πρόταση γάμου Φωτογραφία: INSTAGRAM
Το κόστος του «μαγικού κήπου» στον οποίο ο Τράβις Κέλσι έκανε πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ.

Το τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι της Τέιλορ Σουίφτ συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο Τράβις Κέλσι. Ωστόσο, συζήτηση προκαλεί και το παραμυθένιο σκηνικό στο οποίο έγινε ο αρραβώνας: ένας κήπος δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.

Ειδικός εκτιμά ότι αυτό το σκηνικό κόστισε 38.000 δολάρια. Είναι ένας «μαγικός κήπος» με ιτιές, κισσούς και τριαντάφυλλα, που αντλεί εικόνες από πολλά τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ, σημειώνει αρχικά η Άσλεϊ Γκριρ, μιλώντας στο People, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του Atelier Ashley Flowers και είχε επιμεληθεί τα χριστουγεννιάτικα δέντρα του Λευκού Οίκου επί Μπαράκ Ομπάμα.

Πιθανότατα χρειάστηκαν 362 κιλά φυτών, 1.200 τριαντάφυλλα και τουλάχιστον άλλα 1.000 λουλούδια, όπως ανεμώνες και κρίνα, για αυτό το αποτέλεσμα, εκτιμά. Η μεταλλική τοξωτή κατασκευή, κάτω από την οποία πόζαρε το ζευγάρι κοστίζει 18.000- 30.000 δολάρια, ανάλογα με την εταιρεία.

Οι δύο μεγάλες τσιμεντένιες γλάστρες με ορτανσίες, τριαντάφυλλα και κρίνα, που φαίνονται στο φόντο, κοστίζουν από 1.000 έως 3.000 δολάρια η καθεμία. Για τα λουλούδια στο έδαφος και την εγκατάστασή τους, θα απαιτήθηκαν 4.000- 5.000 δολάρια, εκτιμά ακόμα.

Για το δαχτυλίδι από την άλλη, οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Η Αν Γκρίμετ, αντιπρόεδρος πωλήσεων του Jared Jewelers, δήλωσε στους New York Times ότι το διαμάντι είναι 7-9 καρατίων και κόστισε από 250.000 έως 500.000 δολάρια. Ο Νίλες Ρακόλια ανεβάζει ψηλότερα την τιμή: ο ιδρυτής της Abelini Jewellery εκτίμησε ότι πρόκειται για διαμάντι 7-10 καρατίων, με κόστος από 1 εκατ. έως 1,3 εκατ. δολάρια.

{https://www.instagram.com/p/DN02niAXMM-/?img_index=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Η ατάκα Τραμπ για τον γάμο Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Η ατάκα Τραμπ για τον γάμο Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Life
Παντρεύεται η Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Παντρεύεται η Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Life
Στέλλα Πάσσαρη: Η συνέταιρος της Τούνη είπε το «ναι» και το γιόρτασαν στην παραλία

Στέλλα Πάσσαρη: Η συνέταιρος της Τούνη είπε το «ναι» και το γιόρτασαν στην παραλία

Life
Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Life

NETWORK

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

healthstat.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

healthstat.gr
Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη διάθεσή σας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη διάθεσή σας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr