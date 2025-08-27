Δεν είναι μόνο το δαχτυλίδι της Τέιλορ Σουίφτ- Πόσο κόστισαν τα λουλούδια για την πρόταση γάμου

Το κόστος του «μαγικού κήπου» στον οποίο ο Τράβις Κέλσι έκανε πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ.

Το τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι της Τέιλορ Σουίφτ συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο Τράβις Κέλσι. Ωστόσο, συζήτηση προκαλεί και το παραμυθένιο σκηνικό στο οποίο έγινε ο αρραβώνας: ένας κήπος δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.

Ειδικός εκτιμά ότι αυτό το σκηνικό κόστισε 38.000 δολάρια. Είναι ένας «μαγικός κήπος» με ιτιές, κισσούς και τριαντάφυλλα, που αντλεί εικόνες από πολλά τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ, σημειώνει αρχικά η Άσλεϊ Γκριρ, μιλώντας στο People, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του Atelier Ashley Flowers και είχε επιμεληθεί τα χριστουγεννιάτικα δέντρα του Λευκού Οίκου επί Μπαράκ Ομπάμα.

Πιθανότατα χρειάστηκαν 362 κιλά φυτών, 1.200 τριαντάφυλλα και τουλάχιστον άλλα 1.000 λουλούδια, όπως ανεμώνες και κρίνα, για αυτό το αποτέλεσμα, εκτιμά. Η μεταλλική τοξωτή κατασκευή, κάτω από την οποία πόζαρε το ζευγάρι κοστίζει 18.000- 30.000 δολάρια, ανάλογα με την εταιρεία.

Οι δύο μεγάλες τσιμεντένιες γλάστρες με ορτανσίες, τριαντάφυλλα και κρίνα, που φαίνονται στο φόντο, κοστίζουν από 1.000 έως 3.000 δολάρια η καθεμία. Για τα λουλούδια στο έδαφος και την εγκατάστασή τους, θα απαιτήθηκαν 4.000- 5.000 δολάρια, εκτιμά ακόμα.

Για το δαχτυλίδι από την άλλη, οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Η Αν Γκρίμετ, αντιπρόεδρος πωλήσεων του Jared Jewelers, δήλωσε στους New York Times ότι το διαμάντι είναι 7-9 καρατίων και κόστισε από 250.000 έως 500.000 δολάρια. Ο Νίλες Ρακόλια ανεβάζει ψηλότερα την τιμή: ο ιδρυτής της Abelini Jewellery εκτίμησε ότι πρόκειται για διαμάντι 7-10 καρατίων, με κόστος από 1 εκατ. έως 1,3 εκατ. δολάρια.

{https://www.instagram.com/p/DN02niAXMM-/?img_index=1}