«Πόλεμος» για τον εγκλεισμό του Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο - Νέα ανακοίνωση της οικογένειάς του

Νέα αντιπαράθεση για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο.

Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του τραγουδιστή υποστηρίζει ότι στην εισαγγελική εντολή δεν συμμετείχε η αδελφή του, Βάσω. «Για εμάς, προτεραιότητα έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 4 Αυγούστου 2025, η μητέρα και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, υπέβαλαν αίτηση για ακούσια εξέταση του Γιώργου. Η Βάσω Μαζωνάκη ήταν η μόνη αμέτοχη. Η οικογένεια επισημαίνει ότι προσπάθησαν να συνδέσουν την αίτηση με υπόθεση αστικής φύσης, η οποία είχε ήδη θετική έκβαση για τη Βάσω.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.

Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει».

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του Μαζωνάκη

Αντίθετα, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, δήλωσε στο Live News ότι η πλευρά του θεωρεί πως τα γεγονότα ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του Γιώργου. Υποστηρίζει ότι οι δύο αδελφές πίεζαν τους γιατρούς για να μην αφεθεί ελεύθερος και ότι ετοιμάζονται μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι σχέσεις του Γιώργου με τους γονείς και τις αδελφές του είναι ανύπαρκτες εδώ και δύο χρόνια, οπότε δεν μπορούσαν να γνωρίζουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τραγουδιστής και αν χρήζει νοσηλεία.