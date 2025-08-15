Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Το Ιαπωνικό κόλπο με το μακιγιάζ που κάνει τις γυναίκες να φαίνονται νεότερες

Το Ιαπωνικό κόλπο με το μακιγιάζ που κάνει τις γυναίκες να φαίνονται νεότερες Φωτογραφία: Unsplash/ Meris
Το μυστικό με το μακιγιάζ που κάνει το δέρμα του προσώπου σας νεότερο και αψεγάδιαστο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επενδύσετε στο ρουζ.

Καθώς οι τάσεις στην ομορφιά, στη μόδα και το μακιγιάζ, συνεχώς εξελίσσονται, έρχονται στην επιφάνεια νέες τεχνικές και έξυπνα μυστικά που υπόσχονται να κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει – και να είναι – πιο φρέσκια και νεανική.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα beauty κόλπα, έρχεται από την Ιαπωνία και δεν είναι άλλο από το J-Beauty. Έτσι, η ιαπωνική προσέγγιση στο μακιγιάζ αλλάζει τα δεδομένα, προσθέτοντας μια νέα, απλή- αλλά εντυπωσιακή τεχνική που μπορεί να μεταμορφώσει το πρόσωπό σας σε λίγα μόλις λεπτά.

Δεν χρειάζονται πολλά, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην Vogue India, αρκούν μερικές συμβουλές και η χρήση του αγαπημένου σας ρουζ, για να πετύχετε ένα αψεγάδιαστο, νεανικό look με φυσική λάμψη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: Το «σφηνάκι» που πίνει κάθε πρωί για αδυνάτισμα και ευεξία

Βικτόρια Μπέκαμ: Το «σφηνάκι» που πίνει κάθε πρωί για αδυνάτισμα και ευεξία

Life
Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μέρα για να παραμένει σε φόρμα στα 56 της

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μέρα για να παραμένει σε φόρμα στα 56 της

Life
Αντζελίνα Τζολί: Το προϊόν που χρησιμοποιεί για λαμπερό δέρμα - Κάνει μόνο 10 ευρώ

Αντζελίνα Τζολί: Το προϊόν που χρησιμοποιεί για λαμπερό δέρμα - Κάνει μόνο 10 ευρώ

Life

Πριν από όλα ωστόσο, σώφρων είναι να γνωρίζεται το τι ακριβώς είναι το μακιγιάζ Igari, που συμπεριλαμβάνεται στην πρακτική J-Beauty. Συγκεκριμένα λοιπόν, η εν λόγω τεχνική, δίνει έμφαση στους φυσικούς χρωματισμούς του προσώπου, ενώ στοχεύει στην ενίσχυση και όχι την κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου. Ως αποτέλεσμα, η επιδερμίδα, τείνει να φαίνεται πιο λαμπερή, με τις αποχρώσεις του μπεζ, του ρουζ και του καφέ να κυριαρχούν.

Πώς θα επιτύχετε το πιο νεανικό μακιγιάζ μόνο με το ρουζ σας;

Το «κλειδί» βρίσκεται στον τρόπο εφαρμογής του ρουζ, που μπορεί να απογειώσει ολόκληρη την εμφάνισή σας.

Αντί λοιπόν να τοποθετείτε πλευρικά κατά μήκος των ζυγωματικών, η τεχνική Igari, «φέρνει» το ρουζ κάτω από τα μάτια και στα μάγουλα, με απώτερο σκοπό να δοθεί η εντύπωση της «παιδικής αθωότητας», φυσικά από την ροζ λάμψη που αφήνει πίσω του το προϊόν.

Για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, χρειάζεται να επιλέξετε το σωστό ρουζ, κατά προτίμηση σε κρεμώδη ή υγρή μορφή, σε αποχρώσεις του ροζ, του κοραλί ή του ροδακινί χρώματος, υλικά που αποδίδουν άμεσα ένα φυσικό φινίρισμα. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω φόρμουλες, είναι ικανές να καλύψουν τυχόν ατέλειες της επιδερμίδας, χωρίς να «αφήνουν» πίσω τους έντονες γραμμές.

Γιατί όμως η τεχνική αυτή λειτουργεί;

Καθώς λοιπόν το ρουζ τοποθετείτε σε αυτές τις περιοχές, μπορεί να μιμηθεί το «φυσικό κοκκίνισμα» που διαθέτει το νεανικό και παιδικό δέρμα, κάνοντας το πρόσωπο να φαίνεται πιο «φρέσκο» και «ζωντανό».

Σε δεύτερο χρόνο, το προϊόν κάτω από την περιοχή των ματιών, αναδεικνύει το βλέμμα και μειώνει οπτικά τους μαύρους κύκλους, φωτίζοντας την επιδερμίδα στο σύνολό της. Τέλος, το απαλό, διάχυτο φως που κυριαρχεί πλέον στο δέρμα, ανορθώνει και στρογγυλεύει το πρόσωπο, προσφέροντας μια άκρως νεανική και κομψή εμφάνιση συνολικά.

Προτού λοιπόν επιλέξετε ένα «βαρύ» και πιο «αυστηρό» μακιγιάζ για να καλύψετε τυχόν ατέλειες, καλό είναι να αναλογιστείτε το πώς ένα μόνο προϊόν μπορεί να κάνει το δέρμα σας να φαίνεται πιο λαμπερό και νεανικό από ποτέ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Αντζελίνα Τζολί: Το προϊόν που χρησιμοποιεί για λαμπερό δέρμα - Κάνει μόνο 10 ευρώ

Αντζελίνα Τζολί: Το προϊόν που χρησιμοποιεί για λαμπερό δέρμα - Κάνει μόνο 10 ευρώ

Life
Το χρώμα του δέρματος επηρεάζει το παλμικό οξύμετρο

Το χρώμα του δέρματος επηρεάζει το παλμικό οξύμετρο

Επιστήμη
Η βιταμίνη που χαρίζει μακροζωία και νεανικό δέρμα – Σε ποιες τροφές θα τη βρείτε

Η βιταμίνη που χαρίζει μακροζωία και νεανικό δέρμα – Σε ποιες τροφές θα τη βρείτε

Υγεία
Τζούλια Ρόμπερτς: Το προϊόν των 8 ευρώ που χρησιμοποιεί καθημερινά για αψεγάδιαστο δέρμα

Τζούλια Ρόμπερτς: Το προϊόν των 8 ευρώ που χρησιμοποιεί καθημερινά για αψεγάδιαστο δέρμα

Life

NETWORK

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

healthstat.gr
Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr