Τζέιμς Κάμερον: Οι τρεις υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα

Τζέιμς Κάμερον: Οι τρεις υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello
Ο Τζέιμς Κάμερον, ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών «Τιτανικός» και «Avatar», εξέφρασε την ανησυχία του ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό εξοπλισμών μπορεί να οδηγήσει σε ένα δυστοπικό μέλλον, παρόμοιο με αυτό που παρουσίασε στο franchise ταινιών Terminator.

Μιλώντας στο Rolling Stone με αφορμή την επικείμενη κινηματογραφική μεταφορά του «Ghosts of Hiroshima» - ενός έργου του Τσαρλς Πελεγκρίνο για την πρώτη ατομική βόμβα - ο Τζέιμς Κάμερον δήλωσε ότι αν και βασίζεται επαγγελματικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ανησυχεί για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν αξιοποιηθεί με μηδενιστική πρόθεση.

«Πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος μίας αποκάλυψης τύπου Terminator, εάν συνδυάσεις την Τεχνητή Νοημοσύνη με οπλικά συστήματα, ακόμη και με πυρηνικά. Επειδή το πεδίο των επιχειρήσεων είναι τόσο γρήγορο, τα χρονικά περιθώρια για λήψη αποφάσεων πολύ σύντομα, θα χρειαζόταν μία υπερ-νοημοσύνη για να μπορέσει να επεξεργαστεί όλο αυτό και ίσως να είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να κρατήσουμε έναν άνθρωπο στον κύκλο λήψης αποφάσεων», ανέφερε ο κορυφαίος σκηνοθέτης.

«Αλλά οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στα λάθη και έχουν γίνει πολλά σφάλματα που μας έφεραν στα πρόθυρα διεθνών επεισοδίων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Οπότε δεν ξέρω», συμπλήρωσε ο Κάμερον τονίζοντας: «Νιώθω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο καμπής στην ανθρώπινη ανάπτυξη όπου έχουμε τρεις υπαρξιακές απειλές: Την κλιματική αλλαγή και τη συνολική υποβάθμιση του φυσικού κόσμου, τα πυρηνικά όπλα και την υπερ-νοημοσύνη. Όλες τους φαίνεται να εκδηλώνονται και κορυφώνονται ταυτόχρονα. Ίσως η υπερ-νοημοσύνη να είναι η απάντηση».

Σημειώνεται, ότι η πρώτη ταινία Terminator, που κυκλοφόρησε το 1984 με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger), διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα κυβερνάται από ένα δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης για την άμυνα, με το όνομα Skynet, όπως επισημαίνει ο Guardian.

