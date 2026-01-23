«Πού θα προτιμούσες να ζεις; Σε ένα μέρος που πιστεύει πραγματικά στην επιστήμη και όπου οι άνθρωποι συνεργάζονται αρμονικά για έναν κοινό στόχο, ή σε ένα μέρος όπου όλοι είναι εχθρικοί μεταξύ τους, εξαιρετικά πολωμένοι, γυρίζοντας την πλάτη στην επιστήμη και το οποίο θα βρισκόταν σε απόλυτη αναταραχή αν εμφανιζόταν μια νέα πανδημία;»

Ο Τζέιμς Κάμερον έτρεφε εδώ και καιρό μεγάλο θαυμασμό για τη Νέα Ζηλανδία, αλλά η πανδημία της COVID-19 ήταν ο καταλύτης που ώθησε τον ίδιο και τη σύζυγό του, Σούζι Έιμις Κάμερον, να μετακομίσουν μόνιμα στη χώρα.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης αποκάλυψε, κατά την εμφάνισή του στο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής «In Depth με τον Graham Bensinger», ότι ο τρόπος με τον οποίο η χώρα διαχειρίστηκε την πανδημία τον έκανε να θέλει να εγκατασταθεί εκεί οριστικά.

Ο Κάμερον ανέφερε πως επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Νέα Ζηλανδία το 1994. «Έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου: "Κάποια μέρα θα έρθω να ζήσω εδώ"», θυμήθηκε, περιγράφοντας πώς «απλώς ερωτεύτηκε» τη χώρα και τους ανθρώπους της.

«Όταν η σχέση μου με τη Σούζι άρχισε να σοβαρεύει, εκείνη μου είπε: "Εντάξει, κανένα πρόβλημα". Ήταν πρόθυμη», πρόσθεσε για τη σύζυγό του, την οποία παντρεύτηκε το 2000 και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

«Αργότερα βέβαια, κάνοντας οικογένεια, αποκτήσαμε ρίζες στο Μαλιμπού και τη Σάντα Μπάρμπαρα, οπότε αυτή η κουβέντα έπρεπε να τροποποιηθεί ελαφρώς. Είχαμε πει όμως ότι μετά το «Avatar», θα το κάναμε πραγματικότητα», συνέχισε.

Ο Κάμερον αγόρασε ένα αγρόκτημα στη χώρα το 2011 και εξήγησε πως, τα χρόνια που προηγήθηκαν της πανδημίας, πηγαινοερχόταν ενώ εργαζόταν για την ταινία «Avatar: The Way of Water». Τελικά, τον Αύγουστο του 2020, η οικογένεια πήρε την απόφαση για την οριστική μετεγκατάσταση.

«Η Νέα Ζηλανδία είχε εξαλείψει εντελώς τον ιό», υπογράμμισε ο Κάμερον. Στην πραγματικότητα, τον εξάλειψαν δύο φορές. Την τρίτη φορά, όταν εμφανίστηκε μια μετάλλαξη, υπήρξε διασπορά. Αλλά ευτυχώς, είχαν ήδη ποσοστό εμβολιασμού 98%. Γι' αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι άνθρωποι εκεί είναι, ως επί το πλείστον, λογικοί, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ποσοστό εμβολιασμού ήταν 62%», τόνισε.

Ο σκηνοθέτης του «Τιτανικού» έθεσε ένα υποθετικό ερώτημα στον παρουσιαστή: «Πού θα προτιμούσες να ζεις; Σε ένα μέρος που πιστεύει πραγματικά στην επιστήμη και όπου οι άνθρωποι συνεργάζονται αρμονικά για έναν κοινό στόχο, ή σε ένα μέρος όπου όλοι είναι εχθρικοί μεταξύ τους, εξαιρετικά πολωμένοι, γυρίζοντας την πλάτη στην επιστήμη, και το οποίο θα βρισκόταν σε απόλυτη αναταραχή αν εμφανιζόταν μια νέα πανδημία;».

Όταν ο Γκράχαμ Μπένσινγκερ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως «ένα φανταστικό μέρος για να ζει κανείς», ο Κάμερον παρενέβη ρωτώντας με νόημα: «Είναι;».

Καταλήγοντας, ο δημιουργός ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι εκεί για το τοπίο. Είμαι εκεί για τη λογική».