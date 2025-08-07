Games
Βασίλης Σπανούλης: Οι ευχές της Ολυμπίας Χοψονίδου για τα 43α του γενέθλια

Βασίλης Σπανούλης: Οι ευχές της Ολυμπίας Χοψονίδου για τα 43α του γενέθλια
Οι τρυφερές φωτογραφίες με τις οποίες ευχήθηκε στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του.

Γενέθλια σήμερα για τον Βασίλη Σπανούλη που γιορτάζει τα 43α του χρόνια.

Ο προπονητής μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδος και της Μονακό έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με την Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι τους παιδιά.

Η σύζυγός του, του ευχήθηκε για τη σημερινή ημέρα με δύο τρυφερές αναρτήσεις στο Instagram. Στην πρώτη φωτογραφία ανήρτησε την ζωγραφιά που έφτιαξαν τα παιδιά τους για εκείνον για την σημερινή γενέθλια ημέρα του που συνοδεύονταν από τη φράση «Ο προπονητής / μπαμπάς – Χαρούμενα γενέθλια». Στην δεύτερη η Ολυμπία Χοψονίδου δημοσίευσε ένα κολάζ από κοινές τους φωτογραφίες με τον Βασίλη Σπανούλη, γράφοντας: «Χαρούμενα γενέθλια αγάπη μου».

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στρέψει πλέον την καριέρα του στην προπονητική, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αυτή τη φορά από τον πάγκο. Παρ' όλα αυτά, για την οικογένειά του, ο σημαντικότερος τίτλος παραμένει αυτός του «μπαμπά» και «συντρόφου».

spanoulis genethlia eaaa6

spanoulis genethlia 2 a9a05

