Τζένη Μπαλατσινού: Ο γιος της αποφοίτησε από το Λύκειο ανήμερα των γενεθλίων του (Εικόνες)

Ο μεγαλύτερος γιος της Τζένης Μπαλατσινού ποζάρει αγκαλιά με τον μικρό του αδελφό στην αποφοίτηση του.

Μία πολύ σημαντική ημέρα ήταν σήμερα για την Τζένη Μπαλατσινού καθώς ο μεγαλύτερος γιος της, Μάξιμος όχι μόνο αποφοίτησε από το σχολείο αλλά έγινε και 18 ετών.

Το πρώην μοντέλο βρέθηκε στην αποφοίτηση του γιου της, αποθανατίζοντας μερικά στιγμιότυπα από αυτή την σημαντική ημέρα. Μερικές από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έβγαλε τα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Σε μία από τις φωτογραφίες, μάλιστα, ο Μάξιμος ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρότερο αδελφό του, Παναγιώτη – Αντόνιο, που έχει αποκτήσει η Τζένη Μπαλατσινού από τον δεύτερο γάμο της με τον Βασίλη Κικίλια. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο γιος του πρώην μοντέλου ποζάρει μαζί με το απολυτήριο του.

Ανάρτηση για τα 18α γενέθλια του Μάξιμου έκανε και ο Πέτρος Κωστόπουλος στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Η φωτογραφία που ανέβασε αποθανατίζει τους δυο τους, όταν ο γιος του πρώην εκδότη ήταν μικρός. Στη λεζάντα της ανάρτησης του γράφει: ««Όπως το λέει ο Έλβις… You are my life, my pride, my joy.. Happy 18!».

{https://www.instagram.com/p/DL-S7aCIUTq/?utm_source=ig_embed}