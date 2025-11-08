Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία όταν αντιλήφθηκαν έντονη δυσοσμία να προέρχεται από το διαμέρισμα.

Μια τραγωδία σημειώθηκε στη Ραφήνα, όταν ηλικιωμένη γυναίκα, περίπου 80 ετών και ο 55χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η πόρτα δεν είχε παραβιαστεί και δεν υπήρχαν ίχνη πάλης, γεγονός που αποκλείει προς το παρόν την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία και η αστυνομία εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να προσδιορίσουν την αιτία και τον χρόνο θανάτου.

Δεν αποκλείεται ο θάνατος του ενός να εμπόδισε τον άλλο να ζητήσει βοήθεια, με αποτέλεσμα να παραμείνουν και οι δύο στο σπίτι χωρίς κανείς να τους αναζητήσει για αρκετές ημέρες.