Εθνικός Τελικός Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών στις 30 Ιανουαρίου

Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι 12 φιναλίστ με τα τραγούδια τους, στον Εθνικό Τελικό για την εκπροσώπηση στη Eurovision 2025.

Η κλήρωση για την σειρά εμφάνισης των 12 φιναλίστ του Εθνικού Τελικού για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2025, έγινε σήμερα Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, παρουσία συμβολαιογράφου, καθώς και των καλλιτεχνών που θα διαγωνιστούν τη μεγάλη βραδιά.

Την κλήρωση έκαναν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες και η σειρά εμφάνισής τους στον Εθνικό Τελικό είναι η εξής:

RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vále»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»

Εθνικός Τελικός Eurovision 2025: Στις 30 Ιανουαρίου η μεγάλη βραδιά ανάδειξης του τραγουδιού

Τον Εθνικό Τελικό, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025, στις 21:00, στο Christmas Theater, θα παρουσιάσουν οι Σάκης Ρουβάς και Έλενα Παπαρίζου, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η μεγάλη βραδιά, που θα κρύβει πολλές εκπλήξεις, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και στην ελληνική νοηματική γλώσσα στην ΕΡΤ1 στο live streaming του ERTFLIX.

Ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.