Η ιστορία του άσχημου χριστουγεννιάτικου πουλόβερ

Πώς κατάφερε το άσχημο χριστουγεννιάτικο πoυλόβερ να κατακτήσει τη μόδα;

Την τελευταία δεκαετία η φήμη του έχει ανακτήσει τη χαμένη του αίγλη και εκείνο το άσχημο (πολύ άσχημο) χριστουγεννιάτικο πουλόβερ που δεσπόζει κυρίως σε ταινίες έχει γίνει must αυτές τις μέρες.

Πώς κατάφερε όμως ένα τόσο άσχημο ρούχο να κατακτήσει τη μόδα; Η απάντηση έρχεται από τον κινηματογράφο.

Τα θεματικά αυτά πουλόβερ των Χριστουγέννων πρωτοέκαναν την εμφάνισή τους τη δεκαετία του ’50, κάτι σαν το πρώτο δείγμα εορταστικού καταναλωτισμού.

Αρχικά τα ονόμαζαν «Jingle Bell Sweaters», (πουλόβερ για τα κάλαντα, σε ελεύθερη μετάφραση) και είχαν ελάχιστη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό, παρά το γεγονός ότι διάσημες τηλεοπτικές προσωπικότητες- τόλμησαν- να τα φορέσουν. Ανάμεσά τους -χλευαστικά στην αρχή- οι Val Doonican και Andy Williams.

Και μετά ήρθε το σινεμά

Έπρεπε όμως να φτάσει η δεκαετία των 80s για να γίνει το ρούχο αυτό mainstream. Βασικός αρωγός ο ηθοποιός Chevy Chase, και η ταινία «Τα Χριστούγεννα του τρελού θηριοτροφείου», που αν και διστακτικά, έδωσαν άλλη οπτική στο άσχημο πουλόβερ των γιορτών. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι goofy χαρακτήρες σε ανάλογες κωμωδίες της εποχής.

Ήταν η έκφραση της χαρούμενης γιορτινής νότας, με χιονοστιβάδες και χριστουγεννιάτικες απεικονίσεις που αν και δεν ήταν κουλ, έκαναν δυναμική εμφάνιση τότε σε εταιρικά και οικογενειακά πάρτι τις εποχής.

Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ, Τη δεκαετία του 90, το άσχημο αυτό πουλόβερ έχασε τη δημοτικότητά του και επέστρεψε στην αφάνεια. Πλέον, το φορούσαν οι θείοι, οι θείες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συγγενείς που δεν φημίζονταν και για το γούστο τους, θεωρούσαν όμως πως ήταν μοδάτοι.

Το πουλόβερ της «Μπρίτζετ Τζόουνς»

Μέχρι τις αρχές του 2000 είχε ήδη γίνει το πουλόβερ που όταν το φορούσες, συνήθως αναγκαστικά και με περίσσια ντροπή, όλοι σε κοιτούσαν έτοιμοι να σε χλευάσουν. Χαρακτηριστικό το σκηνικό από το «Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» του 2001 με τον Κόλιν Φερθ (Μαρκ Ντάρσι) όπου φορά το καθόλου ελκυστικό πουλόβερ σε οικογενειακή μάζωξη. Εκεί τον είδε η Ρενέ Ζελβέγκερ (Μπρίτζετ Τζόουνς) και τη συνέχεια προφανώς την είδατε στις οθόνες.

Τότε όμως έγινε το αμίμητο: όσο ειρωνικά και αν χρησιμοποιήθηκε στην ταινία το πουλόβερ, το κοινό άρχισε ξανά να το βλέπει με άλλο μάτι, περισσότερο συμπαθητικά. Σύμφωνα με τον «Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On» τα χριστουγεννιάτικα πάρτι ξαναγέμισαν με τα άσχημα πουλόβερ. Κανείς δεν κατάλαβε τι ήταν αυτό που πυροδότησε αυτή την αλλαγή, είπε ο συγγραφέας του βιβλίου, Brian Miller, αλλά όλα ξεκίνησαν από το Βανκούβερ το 2002. Η λύση ήταν να το φοράς με χιουμοριστική διάθεση, πρόσθεσε. Τότε φαίνεται λιγότερο άσχημο.

Το άσχημο χριστουγεννιάτικο πουλόβερ στις πασαρέλες διάσημων οίκων

Τη δεκαετία που ακολούθησε το άσχημο χριστουγεννιάτικο πουλόβερ πέρασε σε νέα φάση. Έγινε must της νέας γενιάς. Εταιρίες κολοσσοί της fast-fashion στις ΗΠΑ, όπως οι Topshop και Nordstrom άρχισαν να γεμίζουν τα ράφια τους και τα e-shop τους με τα πουλόβερ κάθε χρονιά που πλησίαζαν οι γιορτές.

Τα καταστήματα με βίνταζ ρούχα έγιναν προορισμός και τα χριστουγεννιάτικα και αγιοβασιλιάτικα πουλόβερ είχαν την τιμητική τους. Μέχρι και η Stella McCartney το 2007 κυκλοφόρησε αντίστοιχη σειρά. Ακολούθησε ο οίκος Givenchy το 2010 και η Dolce & Gabbana την επόμενη χρονιά.

Το 2012 ήταν χρονιά ορόσημο για το άσχημο χριστουγεννιάτικο πουλόβερ, όταν η οργάνωση της Βρετανίας, Save the Children ξεκίνησε το «Christmas Jumper Day», μια φιλανθρωπική εκδήλωση που ενθάρρυνε τους ανθρώπους να φορέσουν τα πιο απίθανα πουλόβερ τους. Η βρετανική The Telegraph περιέγραψε το αντικείμενο ως «απαραίτητο για αυτήν τη σεζόν», ενώ ειδική αναφορά έκαναν και οι New York Times.

Την ίδια εποχή τα πλεκτά αυτά άρχισαν να γεμίζουν με περισσότερες πούλιες, καμπάνες και εκκεντρικές λεπτομέρειες, φτάνοντας στο απόγειο του κιτς. Και εκεί είναι και σήμερα. Διάσημοι όπως οι Τέιλρο Σουίφτ και ο Κάνιε Γουέστ, αγκάλιασαν τη νέα μόδα ενώ ο Τζίμι Φάλον ξεκίνησε τη δική του παράδοση με τις «12 Μέρες Χριστουγεννιάτικων πουλόβερ».