ΤΙΜΕ: O Έλτον Τζον είναι το «Icon Of The Year» 2024

Οι επιτυχίες, η κοκαΐνη, η δυσλειτουργική σχέση με τη μητέρα του και οι 4.500 και πλέον συναυλίες σε 60 χρόνια μουσικής πορείας συνθέτους κάτι από τη ζωή του Έλτον Τζον.

Έφτασε εκείνη η εποχή του χρόνου που το περιοδικό ΤΙΜΕ, ξεκαθαρίζει το τοπίο και αναδεικνύει τις προσωπικότητες εκείνες που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε. Ο σερ Έλτον Τζον είναι ένας από αυτούς.

Το TIME που απένειμε τον τίτλο «Icon of The Year» για το 2024 και όχι άδικα. Μετά από δεκαετίες επιτυχιών, μία πολυτάραχη, άλλοτε ζηλευτή και άλλοτε πάλι βαθιά σκοτεινή ζωή, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την απόλυτη λάμψη της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αξίζει αναγνώρισης.

Το άρθρο του TIME δεν χαρίζεται. Αποκαλύπτει πολύ σκοτεινές πτυχές της ζωής του, ανάμεσα σε αυτές η μάχη του με την κοκαΐνη, η σχέση με τη μητέρα του και ο δημόσιος τσακωμός τους. Αλλά, από την άλλη και οι αναρίθμητες επιτυχίες του. «Αυτός δεν είναι ο Έλτον Τζον που γνωρίζουμε που περισσότεροι. Αυτός ο άνθρωπος είναι έντονος. Τα γυαλιά, οι αμφιέσεις του, η σεξουαλικότητά του, οι συναυλίες, οι πλατφόρμες του, το ταμπεραμέντο, τα πάρτι, μα πάω από όλα το πιάνο του είναι πάντα στα ύψη] γράφει το TIME.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZHwVBirqD2s}

Έλτον Τζον: 60 χρόνια στη σκηνή

O Έλτον Τζον είναι στη showbiz για σχεδόν 60 χρόνια και 50 από αυτά, μισό αιώνα, βρίσκεται μπροστά ως frontman, διάσημος στην υπερβολή του. Οι θρίαμβοί του, τα λάθη του, οι αδυναμίες του, οι γούνες του, τα πάθη του όλα πληθωρικά.

Στα χρόνια που διαμορφωνόταν το ροκ εν ρολ, από το 1970 έως το 1975, ο Έλτον Τζον κυκλοφόρησε 13 άλμπουμ. Επτά από αυτά έγιναν πλατινένια. Ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έκανε ντεμπούτο άλμπουμ στο Νο. 1 στα αμερικανικά charts και είναι ο μόνος που είχε ποτέ ένα σινγκλ στο Top 10 σε καθεμία από τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

Στην πρώτη συνέντευξή του στο TIME σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Νοέμβριο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ένα από τα πιο ντροπιαστικά πράγματα που δεν γνωρίζει ο κόσμος για αυτόν είναι ότι δεν γνώριζε να βάζει πλυντήριο. «Σκέφτηκα, γαμώτο είσαι 43 ετών και δεν μπορείς να κάνεις το πλυντήριο να δουλέψει» θυμάται.

Η τύφλωση του Έλτον Τζον και η δεύτερη καριέρα του

Πάνω από τρεις δεκαετίες αργότερα, στα 77 του, ξέρει να κάνει πολλά περισσότερα, παραδέχεται. Ωστόσο πλέον έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αντιμετωπίζει μία βλάβη στο δεξί του μάτι, που ήταν προηγουμένως το καλό του μάτι. Η βλάβη του έχει προκαλέσει σχεδόν τύφλωση, αλλά αν δεν το ξέρει κανείς δεν το καταλαβαίνει.

Οι 57 κορυφαίες επιτυχίες του στις ΗΠΑ κυκλοφόρησαν ως επί το πλείστον όταν ήταν νέος, αλλά έκανε «δεύτερη καριέρα» γράφοντας τραγούδια για ταινίες της Disney. Κέρδισε δύο Όσκαρ και ένα τρίτο για τη σύνθεση τραγουδιών για μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ. Εκεί απέσπασε και ένα βραβείο Τόνι. Τώρα δανείζει τις μελωδίες του και μερικά φωνητικά, σε μια νέα γενιά ερμηνευτών. Έχουν περάσει μόλις 16 μήνες από τότε που είχε το τελευταίο του επιτυχημένο σινγκλ, μια συνεργασία με την Britney Spears, η οποία δεν είχε ηχογραφήσει μουσική για πέντε χρόνια.

Έχει καταφέρει στη ζωή του να ξεπεράσει βασικά εμπόδια της γενιάς του: τον εθισμό στα ναρκωτικά, το AIDS, και την αυτοκτονία. Εκτός από τον Paul McCartney και τους Rolling Stones ελάχιστοι από τους μουσικούς της γενιάς του είναι ακόμα ζωντανοί. Ακόμα λιγότεροι ενεργοί στα μουσικά δρώμενα. Ο Έλτον Τζον έχει επίσης επιβιώσει από μία βαθιά οικογενειακή δυσλειτουργία, από τα ταμπλόιντ, τη βουλιμία, τη δεκαετία του '80 και έναν σύντομο γάμο με γυναίκα, όπως αναφέρει το TIME.

{https://twitter.com/TIME/status/1866852942722080836}

Πάνω από 4.500 συναυλίες

Έχοντας πραγματοποιήσει 4.500 κάτι παραπάνω συναυλίες, σε διάστημα μισού αιώνα, αποσύρθηκε από τις περιοδείες στα τέλη του 2023, αλλά όχι από την παραγωγή. Elton John: Never Too Late, το πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, το οποίο συγκρίνει τα πρώτα πέντε χρόνια της περιοδείας του στις ΗΠΑ με την τελευταία περιοδεία που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και κυκλοφορεί στο Disney+ στις 13 Δεκεμβρίου. Έχει γράψει τη μουσική και είναι συμπαραγωγός δύο νέων μιούζικαλ: Tammy Faye και The Devil Wears Prada.

Μία δημοπρασία μερικών από τα πολλά υπάρχοντά του τον Φεβρουάριο απέφερε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια, διπλάσια από την εκτίμηση της προπώλησης. Έχει ένα podcast/ραδιοφωνική εκπομπή, το Rocket Hour, που προωθεί νέους μουσικούς ενώ φέτος, το ηλικίας 52 ετών τραγούδι του «Rocket Man» έφτασε το ένα δισεκατομμύριο ροές στο Spotify. Το «Cold Heart», ένα κομμάτι του 2021 με τη Dua Lipa, είχε προσελκύσει ένα εκατομμύριο ακροατές σε μία ημέρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=7_Ujw4PolCc}

Ο Έλτον Τζον ήταν μια από τις πρώτες διασημότητες που έκαναν coming out σε μία πολύ δύσκολη εποχή. Το 1976, είχε πει δημόσια αρχικά ότι ήταν αμφιφυλόφιλος και μία τέτοια παραδοχή ήταν πολύ επικίνδυνη για την καριέρα του τότε. Αλλά πήρε το ρίσκο.

Με τον σύζυγό του είναι 31 χρόνια μαζί και τον Δεκέμβριο του 2005, πέντε μόλις εβδομάδες μετά τη νομιμοποίηση, υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης. Εννέα χρόνια αργότερα, όταν νομιμοποιήθηκε ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών στη Βρετανία, την ίδια ακριβώς μέρα παντρεύτηκαν. Σήμερα έχουν δύο γιούς τον 13χρονο Zachary και τον 11χρονο Elijah, που πηγαίνουν στο τοπικό γυμνάσιο και δημοτικό σχολείο, αντίστοιχα.

Η κοκαΐνη και η δυσλειτουργική σχέση με τη μητέρα του

Στα μελανά σημεία της ζωής του η κοκαΐνη. Κάπου γύρω στο 1974, στο απόγειο της παραγωγικότητάς του, ο Έλτον Τζον μυήθηκε στην κοκαΐνη από τον πρώην σύντροφό του και τότε μάνατζέρ του Τζον Ριντ.

Ένα δεύτερο η σχέση του με τη μητέρα του, με την οποία ήταν πολύ δεμένος. «Σήμαινε πολλά για μένα, αλλά η επιτυχία μου την άλλαξε», λέει ο ίδιος. Συνέχισε να την στηρίζει οικονομικά, αλλά εκείνη αποδοκίμασε τον σύντροφό του. «Ήταν ίσως μια από τις μεγαλύτερες ψεύτρες που έχω γνωρίσει ποτέ», παραδέχεται ο Έλτον Τζον.

«Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι ήταν κοινωνιοπαθής και έπρεπε να το καταλάβω». Οι δύο τους τσακώθηκαν δημόσια. Εκείνη προσέλαβε έναν μιμητή του Έλτον Τζον για τα 90α γενέθλιά της. Ο γιος της και ο σύζυγός του δεν ήταν προσκεκλημένοι, αλλά οι δημοσιογράφοι ήταν. «Της τηλεφώνησα την επόμενη μέρα για να της ευχηθώ χρόνια πολλά. «Πώς πήγε;» τη ρώτησε ο Έλτον Τζον, κει εκείνη του απάντησε: Ήταν υπέροχα. Ήταν όσο καλός είσαι και εσύ».

{https://www.youtube.com/watch?v=r_QZe8Z66x8}