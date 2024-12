Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην επιτροπή του Booker Prize 2025 - «Πολύ τρομακτικό»

Η σχέση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με τις εκδόσεις.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα είναι μέλος της κριτικής επιτροπής των λογοτεχνικών βραβείων Booker Prize για το 2025.

Η επιλογή της ηθοποιού που έγινε γνωστή από το «Sex And The City» μπορεί να προκαλεί εντύπωση, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η 59χρονη ασχολείται με τις εκδόσεις. Αρχικά ήταν διευθύντρια έκδοσης της SJP for Hogarth, προτού δημιουργήσει τον δικό της εκδοτικό οίκο SJP Lit, το 2023.

Η πρόταση να είναι ανάμεσα σε αυτούς που θα αποφασίσουν για το βραβείο «φάνηκε κάτι πολύ τρομακτικό», εξομολογήθηκε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στους New York Times. «Θεωρώ τους κριτές ακαδημαϊκούς, μορφωμένους και έμπειρους με τρόπους που εγώ δεν είμαι. Δεν έκανα ανώτατες σπουδές, δεν έχω πτυχία», συμπλήρωσε.

Όταν μπήκε στον κόσμο των εκδόσεων ένιωθε ως «παρείσακτη» και έπρεπε «διαρκώς» να αποδείξει την αξία της, δήλωσε ακόμα η ηθοποιός.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Booker Prize για το 2025 θα είναι ο Ιρλανδός συγγραφέας Ρόντι Ντόιλ, που το 1993 είχε τιμηθεί με το βραβείο. Εκτός από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην επιτροπή θα συμμετέχουν οι συγγραφείς Αγιομπάμι Αντεμπάγιο, Κρις Πάουερ και Κίλεϊ Ριντ.

{https://www.instagram.com/p/DDZL37jNMPa/}