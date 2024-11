Η Μαίρη Συνατσάκη απαντά στις φήμες ότι είχε σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε για όλα όσα της έχουν χρεώσει το τελευταίο διάστημα.

Στις φήμες που την ήθελαν να έχει ερωτική σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου απάντησε η Μαίρη Συνατσάκη, μέσα από το κανάλι της στο Youtube.

Η ίδια επανήλθε κανάλι της με ένα βίντεο στο οποίο απαντά στις φήμες που έχουν ακουστεί για εκείνη, μεταξύ αυτών και εκείνη που την ήθελαν σε σχέση με την κολλητή της φίλη, την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Ρε παιδιά συγγνώμη, θα είχα τέτοια κοπελάρα δίπλα μου και θα την κρατούσα κρυφή; Δεν είναι παράλογο ένας άνθρωπος που έχει φορέσει μπλούζα Legalize gay πριν 12-15 χρόνια και μιλάω τόσο άνετα, εγώ τα δικά μου θα τα έκρυβα; Τιμή μου και καμάρι μου. Ντορέττα I love you forever and ever. Είσαι η πραγματική μου αγάπη, αλλά όχι έτσι. Ούτε εγώ είμαι λεσβία, ούτε η Ντορέττα αλλά αν ήμασταν θα ήμασταν πολύ περήφανες μαζί. Δεν θα το κρατούσα κρυφό», τόνισε.

Μεταξύ άλλων στο ίδιο βίντεο η παρουσιάστρια και youtuber μίλησε για το σύμφωνο συμβίωσης με τον Νίκο Μουτσινά αλλά και για τη σχέση της με τις καταχρήσεις και τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη, που όπως είπε χώρισαν πολύ φιλικά λόγω διαφοράς χαρακτήρων.

{https://www.youtube.com/watch?v=f52McGApKHQ}