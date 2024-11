«Είναι η ώρα»: Η Μαράια Κάρεϊ δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα, ντυμένη Μορτίσια Άνταμς

Το βίντεο της σταρ έχει γίνει παράδοση για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης έως τα Χριστούγεννα.

Η Μαράια Κάρεϊ τήρησε και φέτος την παράδοση, δίνοντας την 1η Νοεμβρίου το σύνθημα προκειμένου να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

Η «βασίλισσα» των Χριστουγέννων ανάρτησε ένα βίντεο, με το σχόλιο «Είναι η ώρα». Στο βίντεο, αρχικά είναι ντυμένη «Μορτίσια Άνταμς» και χορεύει με τον «Γκόμεζ Άνταμς» σε μια στοιχειωμένη έπαυλη, αλλά γρήγορα το κλίμα γίνεται γιορτινό.

Η 55χρονη εμφανίζεται ντυμένη «Άγιος Βασίλης» και βέβαια ακούγεται το «All I Want For Christmas Is You», που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια.

{https://www.instagram.com/p/DB0IgFXoqjA/?hl=en}