Ο επόμενος ρόλος του Άντονι Χόπκινς

Τα γυρίσματα της ταινίας, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο θρυλικός Άντονι Χόπκινς θα ξεκινήσουν σύντομα στην Μπολόνια.

Ο Άντονι Χόπκινς θα πρωταγωνιστήσει στην βιογραφική ταινία «Maserati: The Brothers», σε σκηνοθεσία Bobby Moresco, μία ταινία που πραγματεύεται την πορεία της διάσημης οικογένειας του ομώνυμου κολοσσού της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, θα υποδυθεί έναν Ιταλό που χρηματοδοτεί τα αδέρφια Maserati. Παραγωγός της ταινίας για τον κολοσσό της Maserati, είναι ο Andrea Iervolino μέσω στης ομώνυμης εταιρείας του.

Η προηγούμενη εταιρεία του Iervolino, η ILBE Group, όπου συνεργαζόταν με τη Monika Bacardi, ήταν παραγωγός της ταινίας του Bobby Moresco ««Lamborghini: The Man Behind the Legend» ενώ ήταν και μεταξύ των παραγωγών της ταινίας του Micheal Mann «Ferrari» με τους Άνταμ Ντράιβερ και Πενέλοπε Κρουζ.

«Έχοντας τον Άντονι Χόπκινς στο σετ είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» ανέφερε σε δήλωσή του ο Iervolino. «Η απαράμιλλη ικανότητά του να ενσωματώνει περίπλοκους χαρακτήρες αναμφίβολα θα εξυψώσει την ιστορία μας, και αδημονούμε να δούμε πώς θα αποδώσει σε βάθος τον ρόλο του».

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν σύντομα στην Μπολόνια ενώ οι λοιπές λεπτομέρειες κρατιούνται ως επτασφράγιστο μυστικό. Η Maserati ιδρύθηκε το 1914 σε ένα γκαράζ της Μπολόνια από τρία αδέλφια: τους Alfieri, Ettore και Ernesto.