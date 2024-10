Πάνω από 500 χιλιάδες επισκέπτες... αλα καρτ στο υπαίθριο μετακινούμενο σπίτι της Θεσσαλονίκης

Δευτέρα ξημερώματα και οι τέσσερις φίλοι ξυπνούν, μετά από 14 μέρες σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, στην τελευταία τους στάση. Ξεστήνουν το νοικοκυριό τους και ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για την επιστροφή.

Οι τελευταίοι επισκέπτες τους στην παραλία, στο ύψος του Μακεδονία Παλλάς, δεν λένε να σηκωθούν από τις καρέκλες και να αποχωριστούν την υπαίθρια, διαφορετική φιλοξενία και είναι συναισθηματικά φορτισμένη η στιγμή.

Οι τέσσερις «γείτονες για μια μέρα» έχουν όμως και τεράστια χαμόγελα στα πρόσωπά τους και η χαρά τους δύσκολα περιγράφεται καθώς, όπως λένε, το μήνυμα τους και ο στόχος τους, δηλαδή η αλληλεπίδραση και η γνωριμία με τον κόσμο, είχε απόλυτη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και χιλιάδες πολίτες πέρασαν, βρέθηκαν, συνομίλησαν και κάθισαν στο σαλόνι και τα σκαμπό του μεταφερόμενου σπιτιού τους.

«Είναι δύσκολο να προσδιορίσω τον αριθμό των ανθρώπων που πέρασαν από τη δράση, που αλληλεπίδρασαν μαζί μας, ή που έστω είδαν τη δράση, μίλησαν με τους φίλους τους, μοιράστηκαν τα άρθρα, τα βίντεο και τις φωτογραφίες ή αναρωτήθηκαν τι είναι αυτό που κάνουμε, αλλά το νούμερο είναι σίγουρα τρελό. Θα έλεγα γύρω στις 500.000», σημειώνει η Βάλια Καρδή, που έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ως καλλιτεχνική διευθύντρια σε χώρο πολιτισμού σε βόρειο προαστίου του Παρισιού στη Γαλλία, ενώ συμμετέχει ως performer στη δράση.

Η δράση «Odyssey» πραγματοποιείται τα τελευταία 12 χρόνια σε διάφορες πόλεις παγκοσμίως -από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη μέχρι την Ιαπωνία- και η Ελλάδα αποτέλεσε για πρώτη φορά σταθμό της διοργάνωσης, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη.

Η Βάλια και οι τρεις Γάλλοι που συμμετέχουν στη δράση, μετακινούσαν με τα χέρια τους τα έπιπλα τους ανά 500 μέτρα καθημερινά, στήνοντας το νοικοκυριό τους σε διαφορετικά κεντρικά σημεία της πόλης, προσφέροντας καφέ και έναν χώρο για να καθίσουν οι περαστικοί. Τα βράδια διανυκτέρευαν στα κρεβάτια τους κάτω από τα αστέρια, με τον καιρό να είναι ευτυχώς σύμμαχος τους στις μετακομίσεις τους και στην υπαίθρια διαμονή τους.

«Το εφήμερο σπίτι μας το διαθέσαμε στον κόσμο και στους περαστικούς. Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή με την κοινότητα, όποια κι αν είναι αυτή. Δεν υπάρχει κοινωνική τάξη, φύλο η φυλή. Σε ένα τραπέζι στον δρόμο, ο καθένας μπορεί να συνευρεθεί: ο γείτονας, ο δήμαρχος, ο καλλιτέχνης, ο εστιάτορας», τονίζει η Βάλια Καρδή, που σημειώνει ότι η συμμετοχή των επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Εμπνευστής της ιδέας και performer είναι ο Γάλλος Laurent Boijeot, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη συμμετέχοντας στη δράση και όπως λέει, το κόνσεπτ ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, όταν έκαναν ομάδα με έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος ήταν και ο ίδιος performer. «Εγώ ο ίδιος ήμουν γκραφιτάς και είχα ήδη ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη χωρίς σπίτι. Κοιμόμασταν σε πατώματα, σε σταθμούς, οπουδήποτε. Όταν ξεκινήσαμε, βγάζαμε ένα κρεβάτι στον δρόμο», λέει ο Laurent Boijeot και σημειώνει ότι συμπλήρωσε συνολικά έναν χρόνο στους δρόμους και έχει κοιμηθεί σε πολλά κεντρικά σημεία από τη Νέα Υόρκη, το Τόκιο μέχρι και το Παρίσι και τα προάστια του, τη Βενετία, τη Λισαβόνα.

Οι διοργανωτές λένε ότι οι μετακομίσεις τους είναι ένας καλός τρόπος να δείξουν ότι το πεζοδρόμιο δεν είναι μόνο για να το διασχίσεις και να φύγεις, μπορείς να σταματήσεις και να γνωρίσεις κόσμο, να αλληλεπιδράσεις, να δεις τη πόλη σου διαφορετικά σαν να ήταν το σκηνικό μιας θεατρικής παράστασης και οι περαστικοί οι περφορμερς. Την ομάδα συμπληρώνουν ο Γάλλος φωτογράφος Clément Martin, που αποτυπώνει τις στιγμές και την επαφή με τον κόσμο μέσα από το φακό του και απαθανάτισε τις υπέροχες εικόνες στη Θεσσαλονίκη και ο επίσης Γάλλος, σκιτσογράφος Jean Chauvelot, που καταγράφει σε κόμικ την όλη εμπειρία, με στόχο το υλικό να αξιοποιηθεί μελλοντικά είτε σε έντυπη έκδοση είτε σε κάποια έκθεση επομένως δεν αποκλείεται να δουμε τεύχος κόμικ και τη Θεσσαλονίκη.

Τα μέλη της δράσης είναι: Laurent Boijeot (εμπνευστής της δράσης και Performer), Valia Kardi (Performer), Clément Martin (performer, photographer) και Jean Chauvelot (Performer, comic artist) και τα ξύλινα έπιπλα κατασκευάστηκαν στον πολυχώρο We από τους συμμετέχοντες. Η δράση, στην οποία συμβάλλουν οι αρχιτέκτονες Emmanuelle Prommier and Maude Dejaune, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και στο Παρίσι, του Ινστιτούτου Goethe καθώς και των Weskg, Fix in Art και Trans Europe Halles network.

Όσο για τα έπιπλα από το φορητό σπίτι της Θεσσαλονίκης, όπως λένε οι διοργανωτές, θα τα αφήσουν πίσω τους σε συνεργάτες, φίλους και κατοίκους.