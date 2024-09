Επιστρέφει το One Tree Hill μετά από 21 χρόνια! Το Netflix ετοιμάζει sequel της σειράς

Η αρχική σειρά One Tree Hill έκανε πρεμιέρα το 2003 και προβλήθηκε για εννέα σεζόν στο The WB και το The CW, πριν ολοκληρωθεί το 2012.

Οι πρωταγωνίστριες της αρχικής σειράς, Σοφία Μπους και Χιλάρι Μπέρτον, θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί και θα επαναλάβουν τους πρωταγωνιστικούς τους ρόλους ως Μπρουκ Ντέιβις και Πέιτον Σόγιερ αντίστοιχα. Η πιθανή συνέχεια της σειράς θα διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά τα γεγονότα της αρχικής και θα ακολουθεί τη ζωή της Μπρουκ και της Πέιτον καθώς μεγαλώνουν τους δικούς τους έφηβους. Σύμφωνα με το Deadline, ο Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ δεν αναμένεται να επαναλάβει τον ρόλο του ως Λούκας Σκοτ. Η αναβίωση της σειράς προέρχεται από τη σεναριογράφο Μπέκι Χάρτμαν Έντουαρντς (Switched at Birth, The Bold Type, Firefly Lane) και την Warner Bros. TV, με τους Τζένσεν και Ντανίελ Άκλς επίσης ως εκτελεστικούς παραγωγούς. (Σύμφωνα με το Deadline, η Ντανίελ βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει στον ρόλο της ως Ρέιτσελ Γκατίνα.) Η Έμιλι Μος Γουίλσον (A Christmas Wish) θα είναι παραγωγός. Η αρχική σειρά One Tree Hill έκανε πρεμιέρα το 2003 και προβλήθηκε για εννέα σεζόν στο The WB και το The CW, πριν ολοκληρωθεί το 2012. Όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα για streaming στο Hulu και στο Max. Εκτός από τις Μπους, Μπέρτον και Μάρεϊ, το καστ περιλάμβανε επίσης τους Τζέιμς Λάφερτι (Νέιθαν Σκοτ), Μπεθάνι Τζόι Λενζ (Χέιλι Τζέιμς Σκοτ), Πολ Γιοχάνσον (Νταν Σκοτ), Λι Νόρις (Μάρβιν "Μάουθ" ΜακΦάντεν) και Αντουάν Τάνερ (Άντουον Σκιλς Τέιλορ). Στα τελευταία χρόνια της σειράς προστέθηκαν και οι Ρόμπερτ Μπάκλεϊ (Κλέι Έβανς), Σαντέλ ΒανΣάντεν (Κουίν Τζέιμς) και Τζάνα Κράμερ (Άλεξ Ντιπρέ).