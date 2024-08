Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας κινουμένων σχεδίων του «The Lord of the Rings»

Η ταινία κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Κέντζι Καμιγιάμα αποτελεί prequel των live-action ταινιών της κύριας τριλογίας

Η Warner Bros. Pictures, αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για το «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Κέντζι Καμιγιάμα αποτελεί prequel των live-action ταινιών της κύριας τριλογίας, σύμφωνα με το Deadline.

Διαδραματίζεται 261 χρόνια πριν από τα επικά γεγονότα του «The Fellowship of the Ring» και αποκαλύπτει μία ιστορία του εμβληματικού βασιλιά του Rohan, Helm Hammerhand με τον Μπράιαν Κοξ να δανείζει την φωνή του.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης την Μιράντα Ότο να επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Éowyn και τους Γκάια Γουάιζ ως Héra και Λουκ Πασκαλίνο ως Wulf.

Η ταινία είναι βασισμένη σε μία ιστορία των Jeffrey Addiss και Will Matthews, σε σενάριο που έγραψαν οι Phoebe Gittins και Arty Papageorgiou, εμπνευσμένη από τους χαρακτήρες του J.R.R. Tolkien.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «μια ξαφνική επίθεση από τον Wulf, έναν έξυπνο και αδίστακτο άρχοντα του Ντάνλαντινγκ που αναζητά εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, αναγκάζει τον Helm και τους ανθρώπους του να προβούν σε μια τολμηρή τελευταία αντίσταση στο αρχαίο οχυρό του Χόρνμπουργκ το οποίο αργότερα θα γίνει γνωστό ως «Helm's Deep».

Βρισκόμενη σε μια ολοένα και πιο απελπιστική κατάσταση, η Héra, η κόρη του Helm, πρέπει να βρει το κουράγιο να ηγηθεί της αντίστασης ενάντια σε έναν θανάσιμο εχθρό που έχει σκοπό την πλήρη καταστροφή τους».

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία με την στήριξη των Warner Bros. Animation, New Line Cinema και Sola Entertainment αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις13 Δεκεμβρίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=gCUg6Td5fgQ}