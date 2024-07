Η πρώτη ανάρτηση των Maneskin μετά την συναυλία στην Ελλάδα

Οι Maneskin ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ.

Οι Maneskin βρέθηκαν στην Ελλάδα το βράδυ της Τρίτη (23/07) και έκαναν... χαμό με την συναυλία τους και τα τραγούδια τους στο ΟΑΚΑ με το κοινό να απολαμβάνει κάθε λεπτό.

Στην συναυλία ακούστηκαν όλες οι επιτυχίες τους όπως, «Zitti E Buoni», «I Wanna Be Your Slave» και «Supermodel», και όλα αυτά με αφορμή το Eject Festival.

Το βράδυ της Τετάρτης το αγαπημένο συγκρότημα από την Ιταλία, δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες στον επίσημο λογαριασμό τους στο instagram.

«Thank youuu @ejektfestival for making our first show in Greece so lit» έγραψαν κάτω από την ανάρτηση.