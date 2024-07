Emmy 2024: Aνακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - «Shōgun» και «The Bear» ηγούνται της κούρσας

Η σειρά «The Bear» έσπασε το ρεκόρ υποψηφιοτήτων για κωμική σειρά που κατείχε το «30 Rock».

Ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα οι υποψηφιότητες για τα τηλεοπτοικά βραβεία Emmy με το «Shōgun» να ηγείται της κούρσας με 25 υποψηφιότητες.

Ακολουθούν η δεύτερη σεζόν του «The Bear» με 23 υποψηφιότητες και η τρίτη σεζόν του «Only Murders in the Building» με 21 υποψηφιότητες, μία από αυτές και για την Σελένα Γκόμεζ. Στα σημαντικά των υποψηφιοτήτων το γεγονός ότι η σειρά «The Bear» έσπασε το ρεκόρ υποψηφιοτήτων για κωμική σειρά που κατείχε το «30 Rock» με 22.

Ήδη ωστόσο το «The Bear» δεν αποτέλεσε έκπληξη καθώς και πέρυσι είχε κερδίσει 10 βραβεία Emmy, τα περισσότερα που έχει κερδίσει σειρά στην πρώτη του σεζόν.

Τις υποψηφιότητες ανακοίνωσαν οι Tony Hale (Veep) και Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) μαζί με τον νέο πρόεδρο της Ακαδημίας Τηλεόρασης, Cris Abrego. Τα 76α Βραβεία Emmy θα μεταδοθούν ζωντανά από το LA Live Peacock Theatre στο Λος Άντζελες την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, που θα μεταδοθούν από το ABC. Ο παρουσιαστής δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες

Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

Δραματική Σειρά

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. and Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

3 Body Problem

Μίνι Σειρά

Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

Α Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Ίντρις Ελμπα (Hijack)

Ντόναλντ Γκλόβερ (Mr. & Mrs. Smith)

Γουάλτον Γκόγκινς (Fallout)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Χιρογιούκι Σανάντα (Shōgun)

Ντόμινικ Γουέστ (The Crown)

Α Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Τζένιφερ Ανιστον (The Morning Show)

Κάρι Κουν (The Gilded Age)

Μάγια Ερσκιν (Mr. and Mrs. Smith)

Ανα Σαγουάι (Shōgun)

Ιμέλντα Στόντον (The Crown)

Ριζ Γουίδερσπουν (The Morning Show)

Α Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Ματ Μπέρι (What We Do in the Shadows)

Λάρι Ντέιβιντ (Curb Your Enthusiasm)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Ντ' Φάραο Γουν-Α-Τάι (Reservation Dogs)

Α Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Κουίντα Μπράνσον (Abbott Elementary)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελένα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Μάγια Ρούντολφ (Loot)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Κρίστεν Γουίγκ (Palm Royale)

Α Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Ματ Μπόμερ (Fellow Travelers)

Ρίτσαρντ Γκαντ (Baby Reindeer)

Τζον Χαμ (Fargo)

Τομ Χολάντερ (Feud: Capote vs. the Swans)

Αντριου Σκοτ (Ripley)

A Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Τζόντι Φόστερ (True Detective: Night Country)

Μπρι Λάρσον (Lessons in Chemistry)

Τζούνο Τεμπλ (Fargo)

Σοφία Βεργκάρα (Griselda)

Ναόμι Γουάτς (Feud: Capote vs. the Swans)

Β Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Ταντανόμπου Ασάνο (Shōgun)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Μαρκ Ντουπλά (The Morning Show)

Τζον Χαμ (The Morning Show)

Τακεχίρο Χίρα (Shōgun)

Τζακ Λόουντεν (Slow Horses)

Τζόναθαν Πράις (The Crown)

Β Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Κριστίν Μπαράνσκι (The Gilded Age)

Νικόλ Μπεχαρί (The Morning Show)

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (The Crown)

Γκρέτα Λι (The Morning Show)

Λέσλι Μάνβιλ (The Crown)

Κάρει Πίτμαν (The Morning Show)

Χόλαντ Τέιλορ (The Morning Show)

Β Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Λίονελ Μπόις (The Bear)

Πολ Ντάουνς (Hacks)

Εμπον Μος-Μπάχαρακ (The Bear)

Πολ Ραντ (Only Murders In The Building)

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς (Abbott Elementary)

Μπόουεν Γιανγκ (Saturday Night Live)

Β Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Κάρολ Μπουρνέτ (Palm Royale)

Λίζα Κόλον-Ζάγιας (The Bear)

Χάνα Εϊνμπάιντερ (Hacks)

Τζανέλ Τζέιμς (Abbott Elementary)

Σέριλ Λι Ραλφ (Abbott Elementary)

Μέριλ Στριπ (Only Murders In The Building)

Variety Talk

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

Reality Competition

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Traitors

The Voice.