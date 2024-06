Νέο απόσπασμα από το βίντεο κλιπ του νέου τους τραγουδιού «Feels Like I’m Falling In Love» που γυρίστηκε στο Ηρώδειο, δημοσίευσαν οι Coldplay

Οι Coldplay έζησαν απίστευτες στιγμές στις δύο συναυλίες που χάρισαν στο ελληνικό κοινό στο ΟΑΚΑ αλλά και στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του τραγουδιού τους «Feels Like I’m Falling In Love» που επέλεξαν να γυριστεί στο Ηρώδειο.

Το ελληνικό κοινό ανταποκρίθηκε δεόντως στο κάλεσμα και όσοι τυχεροί εξασφάλισαν την είσοδό τους στα γυρίσματα θα θυμούνται για πάντα την εμπειρία που έζησαν με πρωταγωνιστές το διάσημο βρετανικό συγκρότημα.

Στο νέο video που ανήρτησαν οι Coldplay από τα γυρίσματα στο Ηρώδειο με την λεζάντα «Πρέπει να το δείτε αν πρόκειται να έρθετε σε μία από τις συναυλίες μας αυτό το καλοκαίρι», παίρνουμε μια μικρή γεύση της εμπειρίας αυτής.

To ελληνικό κοινό τραγουδούσε το «Feels Like I’m Falling In Love», ενώ τα led βραχιόλια που φορούσαν, αναβόσβηναν στον ρυθμό του τραγουδιού, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα.

H ανάρτηση των Coldplay για το βιντεοκλίπ που γυρίστηκε στο Ηρώδειο