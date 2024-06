Με ανάρτησή της η διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας των Archive στην Αθήνα ενημέρωσαν ότι αλλάζει ο χώρος διεξαγωγής της.

Οι φανς αντί για το θέατρο Λυκαβηττού θα δουν τη θρυλική μπάντα στο Floyd Club (Πειραιώς 117).

«Attention Archive friends» ανέφερε η ανακοίνωση. «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη συναυλία των Archive στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Παρασκευή 14 Ιουνίου θα μεταφερθεί στο Floyd Club. Όλα τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για τον νέο χώρο και δεν απαιτείται κάποια διαδικασία αλλαγής από τους κατόχους τους. Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόησή σας κι ελπίζουμε να σας δούμε όλους στο Floyd, για να απολαύσουμε παρέα το ονειρικό setlist που μας έχουν υποσχεθεί.

See you all there…again!».

To Σάββατο 15 Ιουνίου οι Archive θα εμφανιστούν στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.