Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έγινε ο πρώτος Βρετανός μουσικός που έσπασε το φράγμα του δισεκατομμυρίου, με την καθαρή αξία του να εκτοξεύεται το 2023.

Το πρώην σκαθάρι ήταν μεταξύ αυτών στη λίστα των Sunday Times με τους πιο πλούσιους. Ο μουσικός βρέθηκε ανάμεσα από τους Vladimir Makhlai και Chris Sheppard κα βρέθηκε στην 165η θέση της λίστας με την καθαρή του αξία να υπολογίζεται στο 1 δισ. λίρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους The Sunday Times, πέρυσι το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 50 εκατ. λίρες. Σε αυτό συνέβαλε η περιοδεία που έκανε το 2023 αλλά και η κυκλοφορία του «Now And Then» του τελευταίου τραγουδιού των Beatles, με όλα τα μέλη του που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο αλλά και η επανέκδοση του ντοκιμαντέρ από το 1970 «Let It Be».

Άλλα ονόματα στη λίστα του του 2024 με τους πιο πλούσιους περιλαμβάνουν τον σερ Έλτον Τζον, η πρώην Spice Girl, Βικτόρια Μπέκαμ μαζί με τον σύζυγό της Ντέιβιντ και ο θρύλος, Άντριου Λόιντ Βέμπερ.

Στην κορυφή της λίστας για μία ακόμα χρονιά βρέθηκε ο επιχειρηματίας Gopichand Parmanand Hinduja και η οικογένειά του με την αξία τους να ανέρχεται στα 37,2 δις. λίρες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη λίστα.

Η λίστα περιλαμβάνει 250 άτομα και οικογένειες ενώ συνολικά όλες οι περιουσίες φτάνουν τα 795,3 δισ. λίρες. Σύμφωνα με τη λίστα, το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από την οικονομία της Πολωνίας.

