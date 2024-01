Η Madonna έχει ξεκινήσει την περιοδεία Celebration Tour από την Ο2 Arena στο Λονδίνο τον περασμένο Οκτώβριο. Μεταξύ άλλων, η 65χρονη βασίλισσα της ποπ έκανε live εμφανίσεις στις ΗΠΑ.

Μετά τα παράπονα τον περασμένο Δεκέμβριο για καθυστέρηση της έναρξης της συναυλίας της, δύο θαυμαστές πήγαν την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω και της έκαναν μήνυση.

Σύμφωνα με το Sky News, που επικαλείται πληροφορίες του NBC, οι Michael Fellows και Jonathan Hadden κατηγορούν τη Madonna ότι ξεκίνησε τη συναυλία γύρω στις 22:45, δηλαδή 2 ώρες και 15 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 20:30.

Αυτό σημαίνει πως η Madonna κατέβηκε από τη σκηνή μετά τα μεσάνυχτα, αφήνοντας στους θαυμαστές της «περιορισμένους τρόπους να γυρίσουν σπίτι τους» ή «αναγκάζοντάς τους να πληρώσουν το αυξημένο κόστος» της μετακίνησής τους, επειδή προφανώς δεν θα υπήρχαν δρομολόγια των ΜΜΜ εκείνη την ώρα και έπρεπε να πάρουν ταξί.

Μιας και η συναυλία ήταν απόγευμα Τετάρτης, οι θαυμαστές της παραπονέθηκαν ότι «έπρεπε να ξυπνήσουν νωρίς την επόμενη ημέρα για να πάνε στη δουλειά τους και να ασχοληθούν με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους».

