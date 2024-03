O Bryan Johnson έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος που δαπανά περί τα 2 εκατ. δολάρια το χρόνο, με στόχο, να διασφαλίσει ότι θα έχει όψη και σώμα 18χρονου, αν και διάγει μόλις τα 46ο έτος της ζωής του.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Bryan ξεκίνησε ένα ειδικό πρότζετκ αντιγήρανσης για το πρόσωπό του, το Project Baby Face, προκειμένου να εξαφανίσει όλα τα σημάδια της γήρανσης από το πρόσωπό του με ακραίες τεχνικές ευεξίας.

Θέλοντας να δείξει πόσο έχει αλλάξει το πρόσωπό του, τόλμησε να δημοσιοποιήσει τις πρώτες φωτογραφίες του, με την εξής σημείωση, «Αδυνάτισα πολύ τον πρώτο χρόνο του Blueprint και έχασα πολύ όγκο στο πρόσωπο. Ξεκινήσαμε το Project Baby Face πριν από 10 μήνες. Πώς τα πάμε;».

I got really skinny the first year of Blueprint and lost a lot of facial volume. We started Project Baby Face 10 months ago. How are we doing? https://t.co/BGomokJu6W pic.twitter.com/nSslhfJYNo