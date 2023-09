Ο 68χρονος χολιγουντιανός σταρ εθεάθη στη θέση του συνοδηγού στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα - την ίδια μέρα δηλαδή που η 45χρονη σύζυγός του Έμα, αποκάλυψε ότι είναι «δύσκολο να ξέρουμε αν ο ίδιος γνωρίζει τι συμβαίνει με την υγεία του».

Φορώντας ένα καπιτονέ ναυτικό σακάκι και ένα ασορτί καπέλο, ο ηθοποιός καθόταν με κατεβασμένο το παράθυρο στη θέση του συνοδηγού σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις που έχει κάνει από τότε που έγινε γνωστό ότι πάσχει από άνοια.

Με δάκρυα στα μάτια η Έμμα Χέμινγκ παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο να βλέπει τον σύζυγό της να υποκύπτει στην ασθένεια. «Αυτό που μαθαίνω είναι πως η άνοια είναι δύσκολη» είπε στην εκπομπή Today.

Και συνέχισε: «Είναι σκληρή για το άτομο που διαγιγνώσκεται. Είναι επίσης σκληρή για την οικογένεια. Και αυτό δεν είναι διαφορετικό για τον Μπρους ή για μένα ή για τα κορίτσια μας. Κι όταν λένε ότι πρόκειται για μια οικογενειακή ασθένεια, πραγματικά έτσι είναι».

Bruce Willis, 68, is pictured for the first time since his wife's heartbreaking update https://t.co/Cuqnba6DI4 pic.twitter.com/OjpZLpvklR