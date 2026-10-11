Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο παιδιά, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος αξιωματούχος.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιθέσεις σε δύο ουκρανικές πόλεις την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοινώσεις Ουκρανών αξιωματούχων. Ανάμεσα στα σημεία που επλήγησαν ήταν ένα παντοπωλείο στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη του Χαρκόβου, Όλεχ Συνιεχούμποφ, η επίθεση στο παντοπωλείο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 20 ακόμη.

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά το πλήγμα καταγράφουν την κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων σε περιοχές με εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, αλλά και καμένα οχήματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στα σημεία των επιθέσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Την ίδια ημέρα, άλλη ρωσική επίθεση σε περιοχή της δυτικής Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Έτσι, ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από τα πλήγματα στις δύο πόλεις ανήλθε σε έξι, ενώ δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.

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Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις, με τις ουκρανικές αρχές να καταγγέλλουν επανειλημμένα πλήγματα σε περιοχές όπου ζουν άμαχοι.