Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Στο επίκεντρο της γερμανικής πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) διεκδικεί στις αυριανές εκλογές μια ιστορική νίκη, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει για πρώτη φορά το ακροδεξιό κόμμα στην πρωθυπουργία ενός γερμανικού κρατιδίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το AfD συγκεντρώνει ποσοστά κοντά στο 40%, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ότι εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Η εκλογική αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την ομοσπονδιακή πολιτική σκηνή, καθώς ένα ισχυρό αποτέλεσμα του κόμματος αναμένεται να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Κεντρικό πρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας του AfD είναι ο 35χρονος Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος επιχειρεί να παρουσιάσει ένα διαφορετικό, περισσότερο αισιόδοξο πρόσωπο του κόμματος. Με βασικό σύνθημα «Όλα θα πάνε καλά», η καμπάνια απομακρύνεται επικοινωνιακά από τη μέχρι σήμερα στρατηγική του AfD, η οποία στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην προβολή μιας εικόνας παρακμής και κρίσης στη Γερμανία.

Πίσω από τη νέα επικοινωνιακή προσέγγιση, ωστόσο, το εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος περιλαμβάνει σειρά σκληρών θέσεων. Μεταξύ άλλων, το AfD προαναγγέλλει αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική του κρατιδίου και τάσσεται υπέρ της καταγγελίας της κρατικής σύμβασης χρηματοδότησης της δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Κεντρικής Γερμανίας (MDR).

Παράλληλα, επαναφέρει σε πολιτικό επίπεδο ζητήματα που ξεπερνούν τις αρμοδιότητες της τοπικής κυβέρνησης, όπως η έξοδος της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Ιδιαίτερο βάρος στην προεκλογική συζήτηση έχει και το γεγονός ότι η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος έχει χαρακτηρίσει από το 2023 την τοπική οργάνωση του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική.

Ο ίδιος ο Ζίγκμουντ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων. Το 2023 συμμετείχε στην πολύκροτη συνάντηση στο Πότσνταμ, στην οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η έννοια της «remigration», δηλαδή της μαζικής απομάκρυνσης αλλοδαπών από τη Γερμανία. Ο υποψήφιος του AfD είχε υποβαθμίσει τη σημασία της συνάντησης, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά ως μια ανεπίσημη συνάντηση.

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει επίσης δηλώσεις και πρόσωπα από το πολιτικό περιβάλλον του. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο Χανς-Τόμας Τιλσνάιντερ, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά φιλορωσικές θέσεις και έχει δηλώσει ότι «οι εχθροί μας δεν είναι στη Μόσχα», αλλά στο Μαγδεμβούργο και στο Βερολίνο.

Η άνοδος του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ παρακολουθείται στενά τόσο στο εσωτερικό της Γερμανίας όσο και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα λόγω των θέσεων στελεχών του απέναντι στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συμβολικό χαρακτήρα έχει, τέλος, και η αντιπαράθεση γύρω από το επίσημο σύνθημα της Σαξονίας-Άνχαλτ. Το σημερινό «Σκεφτόμαστε μοντέρνα», που προβάλλεται ως μήνυμα προσανατολισμού στην πρόοδο και στο μέλλον, το AfD έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να αντικαταστήσει με το «Σκεφτόμαστε γερμανικά».

Το κρίσιμο ερώτημα της κάλπης δεν αφορά μόνο το εάν το AfD θα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, αλλά και το κατά πόσο τα υπόλοιπα κόμματα θα μπορέσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του. Σε περίπτωση που ο Χριστιανοδημοκράτης Σβεν Σούλτσε δεν καταφέρει να συγκροτήσει βιώσιμη κυβερνητική πλειοψηφία, η πολιτική πίεση θα μεταφερθεί άμεσα και στο Βερολίνο, με τις εξελίξεις να αποκτούν ευρύτερη σημασία για την κυβέρνηση Μερτς.