Ο Κόουλ Τόμας Άλεν χλευάζει και τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο. Αυτοαποκαλείται ως «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος».

Ο ένοπλος Κόουλ Άλεν φέρεται να έστειλε «μανιφέστο» στα μέλη της οικογένειάς του περίπου 10 λεπτά πριν ανοίξει πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Σε αυτό ο αυτοαποκαλούμενος «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος» περιγράφει, μεταξύ άλλων, την πρόθεσή του να στοχοποιήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει το Νew Υork Post, στο κείμενο που αποδίδεται στον ίδιο, εμφανίζεται να χρησιμοποιεί έντονη ρητορική κατά της αμερικανικής κυβέρνησης, κατηγορώντας την για εγκληματικές πράξεις και εκφράζοντας την άποψη ότι η στοχοποίηση πολιτικών προσώπων αποτελεί «δράση αντίστασης». Παράλληλα, κάνει εκτενείς αναφορές που συνδέει με πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις στις ΗΠΑ, υιοθετώντας ακραία και βίαιη γλώσσα.

Σε αποσπάσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο δράστης υποστηρίζει ότι η παθητικότητα ισοδυναμεί με συνενοχή, ενώ περιγράφει σχέδια και μεθόδους που φέρεται να σκόπευε να χρησιμοποιήσει κατά την επίθεση.

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο είναι για όταν ο ίδιος καταπιέζεσαι. Δεν είμαι το άτομο που βιάστηκε σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη», έγραψε ο Άλεν στο έγγραφο, το οποίο ένας συγγενής παρείχε στην αστυνομία, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Δεν είμαι μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε παιδί που λιμοκτονεί, ούτε έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο όταν *κάποιος άλλος* καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά. είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή». «Δεν είμαι πλέον πρόθυμος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να καλύψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», έγραψε ο Άλεν, προφανώς αναφερόμενος στον πρόεδρο.

«Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σφαίρες. Θα εξακολουθούσα να περνάω μέσα από σχεδόν όλους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι άνθρωποι *επέλεξαν* να περιμένουν μια ομιλία από έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη, και ως εκ τούτου είναι συνενοχή) αλλά πραγματικά ελπίζω να μην φτάσει εκεί».

Χλευάζει την ασφάλεια στο Washington Hilton

Ο Άλεν χλεύασε την «τρελή» έλλειψη ασφάλειας στο Washington Hilton — λέγοντας ότι οι Ιρανοί πράκτορες θα μπορούσαν να είχαν φέρει ακόμη πιο καταστροφική ισχύ πυρός και «κανείς δεν θα είχε προσέξει τα πράγματα». «Δηλαδή, το μόνο πράγμα που παρατήρησα αμέσως μπαίνοντας στο ξενοδοχείο είναι η αίσθηση αλαζονείας.

Μπαίνω με πολλά όπλα και κανένα άτομο εκεί δεν σκέφτεται την πιθανότητα ότι θα μπορούσα να αποτελέσω απειλή», έγραψε.

«Η ασφάλεια στην εκδήλωση είναι εξ ολοκλήρου έξω, επικεντρωμένη στους διαδηλωτές και τους τωρινούς αφίξεις, επειδή προφανώς κανείς δεν σκέφτηκε τι θα συμβεί αν κάποιος κάνει check in την προηγούμενη μέρα.

Αυτό το επίπεδο ανικανότητας είναι τρελό και ελπίζω ειλικρινά ότι θα έχει διορθωθεί μέχρι να αποκτήσει ξανά αυτή η χώρα ικανή ηγεσία».

«Είναι φανερό ότι μισεί τους Χριστιανούς»

Ο δράστης που άνοιξε πυρ στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, άφησε γραπτά στα οποία καλούσε να στοχοποιηθούν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε από πλευράς του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Όταν διαβάσεις το μανιφέστο του, είναι φανερό ότι μισεί τους Χριστιανούς, αυτό είναι σίγουρο. Μισεί τους Χριστιανούς και νομίζω ότι η αδελφή του, ή ο αδελφός του, στην πραγματικότητα παραπονιόταν γι’ αυτό. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να παραπονεθούν στις αρχές. Ήταν, λοιπόν, ένας πολύ διαταραγμένος άνθρωπος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς παραδέχτηκε επίσης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι ο ύποπτος είχε «κάποια γραπτά».

Ο Μπλανς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο συλληφθείς φαινόταν να στοχεύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά ότι η έρευνα σχετικά με το κίνητρό του βρισκόταν ακόμη σε αρχικό στάδιο.

«Λοιπόν, έχουν αρκετά καλές πληροφορίες», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News σχετικά με την πορεία της έρευνας για το κίνητρο του υπόπτου. «Είχε πολύ μίσος στην καρδιά του για αρκετό καιρό… Ήταν κάτι θρησκευτικό, ήταν έντονα αντιχριστιανικό», ανέφερε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και η Μελάνια Τραμπ είναι καλά.

«Είναι μια χαρά. Εγώ είμαι καλά. Ήταν μια πολύ θλιβερή βραδιά από πολλές απόψεις. Ήταν όμως και μια βραδιά που ένωσε πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ.

