Σοκαρισμένοι δηλώνουν οι ηγέτες χωρών για το περιστατικό με την επίθεση και τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την επίθεση που σημειώθηκε χθες σε επίσημο δείπνο στο οποίο παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι μια ανακούφιση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε μία «απαράδεκτη» επίθεση και εξέφρασε την «υποστήριξή» του προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε την «επίθεση που σημειώθηκε απόψε κατά του προέδρου». «Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση. Η ανθρωπότητα δεν θα προοδεύσει παρά με την δημοκρατία, την συνύπαρξη και την ειρήνη», έγραψε στο Χ ο ισπανός πρωθυπουργός.

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο Στάρμερ μέσω του λογαριασμού του στο X.

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία», δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας. Μέσω του X, η ευρωπαία αξιωματούχος δήλωσε επίσης «ανακουφισμένη» για το γεγονός ότι είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σ' αυτή τη δεξίωση. «Μια εκδήλωση που επρόκειτο να τιμήσει τον ελεύθερο Τύπο, ποτέ δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε σκηνή τρόμου», πρόσθεσε η Κάγια Κάλας.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε «ανακουφισμένος» που ο πρόεδρος, η πρώτη κυρία και όλοι οι προσκεκλημένοι είναι ασφαλείς». Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μία δημοκρατία», έγραψε στο Χ ο καναδός πρωθυπουργός.

«Ανακούφιση» εξέφρασαν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πρόεδρος του Μεξικού Κλόντια Σέινμπαουμ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ενώ «σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.