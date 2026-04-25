Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποτελεί την «καθοριστική στρατηγική» της Τεχεράνης στη σύγκρουσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η διατήρηση του αποτρεπτικού αποτελέσματος που προκύπτει για την Αμερική και τους υποστηρικτές του Λευκού Οίκου στην περιοχή είναι η καθοριστική στρατηγική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν ξέρει αν οι ΗΠΑ είναι «πράγματι σοβαρές» στη διπλωματία

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πράγματι σοβαρές» στη διπλωματία, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Πακιστάν, και ενώ η Ουάσινγκτον ακύρωσε την αποστολή της αντιπροσωπείας της στη μεσολαβήτρια χώρα.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X αφότου αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ με το τέλος των συνομιλιών που είχε με υψηλόβαθμους Πακιστανούς αξιωματούχους, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε ότι «παρουσίασε τη θέση του Ιράν που αφορά ένα βιώσιμο πλαίσιο για να τεθεί τέλος μόνιμα στον πόλεμο», προσθέτοντας ότι «δεν γνωρίζει ακόμη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία».

Η επίσκεψη στο Πακιστάν ήταν πολύ παραγωγική, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έφθασε στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο μετά την αναχώρηση του Αραγτσί από το Πακιστάν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα στείλει απεσταλμένους στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, όπως είχε προγραμματιστεί.

Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για την εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή.

«Το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο να υπηρετεί ως έντιμος και ειλικρινής διαμεσολαβητής και να εργάζεται ακατάπαυστα για την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης και της διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

