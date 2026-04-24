Περίπου τα μισά από τα προϊόντα που αγοράζουν οι Αμερικανοί προέρχονται από την Ασία, και αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για τις ΗΠΑ.

Δελτία καυσίμων. Νοσοκομεία ξεμένουν από ιατρικά εφόδια. Καταναλωτές αποθηκεύουν πλαστικές σακούλες, καθώς εργοστάσια αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε υλικά συσκευασίας. Αυτά συμβαίνουν αυτήν τη στιγμή στην Ασία και αφορούν άμεσα τις ΗΠΑ, τονίζει σε ανάλυσή του το CNN.

Γιατί μπορεί αυτή η κατάσταση να εξελιχθεί σε πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες; Διότι περίπου τα μισά από τα προϊόντα που αγοράζουν οι Αμερικανοί προέρχονται από την Ασία.

Εφόσον τα ασιατικά εργοστάσια αντιμετωπίζουν ελλείψεις, να περιμένουν ελλείψεις και οι Αμερικανοί; Πιθανώς, αλλά όχι ακόμη. Τουλάχιστον όχι σε ευρεία ή σοβαρή κλίμακα.

Ωστόσο, όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν τα προβλήματα που συσσωρεύονται αλλού.

Οι ΗΠΑ είναι «πιο εκτεθειμένες απ’ όσο νομίζουμε»

Αναμφισβήτητα, τα προειδοποιητικά σημάδια είναι εμφανή, επισημαίνει το CNN.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει θέσει σε κίνδυνο τις παγκόσμιες προμήθειες, ιδίως σε αλουμίνιο, πλαστικά και καουτσούκ. Η Μέση Ανατολή εξάγει περίπου το 25% του παγκόσμιου πολυπροπυλενίου και το 20% του πολυαιθυλενίου, δύο από τα πιο διαδεδομένα πλαστικά. Επίσης, καλύπτει το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής θείου και το 15% των παγκόσμιων λιπασμάτων.

«Ακούτε πολλά για το αργό πετρέλαιο και τις επιπτώσεις στο ντίζελ και τη βενζίνη, αλλά τόσο οι πρώτες ύλες όσο και τα πετροχημικά βρίσκονται επίσης σε έλλειψη», δήλωσε η Angie Gildea, επικεφαλής πετρελαίου και φυσικού αερίου της KPMG.

Αρκετοί μεγάλοι παραγωγοί πετροχημικών, συμπεριλαμβανομένων της Yeochun (Νότια Κορέα) και της PCS (Σιγκαπούρη), έχουν κηρύξει «ανωτέρα βία», σημείωσε ο Stephen Brown της Capital Economics. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους πελάτες τους.

Άλλες εταιρείες αναφέρουν ότι ξεμένουν από πλαστικά υλικά συσκευασίας.

Γνωστή εταιρεία προφυλακτικών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι τιμές θα αυξηθούν, επειδή δεν έχει πρόσβαση σε υλικά παραγωγής.

Ο δείκτης ελλείψεων στον εφοδιασμό του S&P 500 έχει αυξηθεί απότομα τις τελευταίες εβδομάδες, ξεπερνώντας τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια.

«Είμαστε [οι ΗΠΑ] πιο εκτεθειμένοι απ’ όσο αντιλαμβανόμαστε», δήλωσε ο Ross Mayfield, στρατηγικός επενδύσεων της Baird.

Τους αφνιδίασε ο Τραμπ

Σε αντίθεση με τους δασμούς, τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ είχε προαναγγείλει μήνες πριν, ο πόλεμος αιφνιδίασε πολλές εταιρείες και τους άφησε ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας – ειδικά επιχειρήσεις που εξαρτώνται από ασιατικά προϊόντα.

Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δείχνουν ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ. Η Kpler προβλέπει ότι οι απώλειες πετρελαίου από το κλείσιμο των Στενών θα φτάσουν τα 700 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος Απριλίου.

Αυτές οι ελλείψεις πετρελαίου μπορεί να οδηγήσουν σε ελλείψεις αγαθών στις ΗΠΑ, τονίζει η Gildea.

Για παράδειγμα, οι ελλείψεις καυσίμων στην Ασία μπορεί να δυσκολέψουν τους εργαζομένους στα εργοστάσια να πάνε στη δουλειά τους, ενδεχομένως επιβραδύνοντας την παραγωγή εξαγωγών.

Οι ελλείψεις πιθανότατα δεν θα φτάσουν τα επίπεδα της πανδημίας, εκτιμά ο Brown. Όμως, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου αναμένει εκτεταμένες ελλείψεις σε πολλές κατηγορίες αγαθών, αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά μέχρι το καλοκαίρι, υπογραμμίζει η Gildea.

«Η διάρκεια είναι το παν», τονίζει ο Mayfield.

Οι τελευταίες αποστολές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή πριν από τον πόλεμο μόλις έφτασαν στην Ασία, επομένως θα χρειαστεί χρόνος για να γίνουν οι ελλείψεις αρκετά σοβαρές ώστε τα εργοστάσια να χρειαστεί να αλλάξουν παραγωγή.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς πόσο πρέπει να διαρκέσει το κλείσιμο των Στενών ώστε να προκληθούν ελλείψεις στις ΗΠΑ, σημείωσε ο Brown. Τα πλαστικά και ειδικά το αλουμίνιο δεν αποθηκεύονται σε μεγάλες ποσότητες.

Ωστόσο, ο Brown εκτίμησε ότι μπορεί να χρειαστούν τρεις μήνες για να εξαπλωθούν οι ελλείψεις πλαστικών παγκοσμίως και τέσσερις μήνες μέχρι οι αυτοκινητοβιομηχανίες να χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή λόγω ελλείψεων αλουμινίου.

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά που μπορεί να πάνε στραβά αν τα Στενά δεν ανοίξουν σωστά», καταλήγει ο Brown.

Με πληροφορίες από CNN