To 9,5% όσων είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο τους τελευταίους τρεις μήνες δήλωσαν ότι αγόρασαν e-books ή ηχητικά βιβλία.

Αύξηση κατέγραψαν το 2025 οι αγορές e-books και audiobook στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Eurostat για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, το 9,5% των κατοίκων της ΕΕ που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο τους τελευταίους τρεις μήνες δήλωσαν ότι αγόρασαν e-books ή ηχητικά βιβλία στο ίδιο χρονικό διάστημα πριν από την έρευνα, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 7,3% που είχε καταγραφεί το 2024.

Στην κορυφή των χωρών με τη μεγαλύτερη διείσδυση των συγκεκριμένων ψηφιακών αγορών βρέθηκε η Ιρλανδία με 24,5%, ακολουθούμενη από τη Δανία με 22,5% και την Κροατία με 21,0%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά, κάτω του 5%, σημειώθηκαν στην Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και τη Λετονία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με την Κροατία να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθούν η Ελλάδα με άνοδο 7,2 μονάδων, η Κύπρος με 4,0 και η Γερμανία με 3,7 μονάδες. Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στη Φινλανδία κατά 4,8 μονάδες, καθώς και στην Πορτογαλία και τη Μάλτα, με μικρότερες μειώσεις.