Περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές» ζημιές στη γέφυρα, αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» 15 ναυτικά μίλια (σχεδόν 28 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν, με τον κυβερνήτη πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων - δεν διευκρινίζεται η σημαία του, ούτε σε ποια χώρα ανήκει - να αναφέρει πως περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές» ζημιές στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

Κατά την ανακοίνωση του UKMTO, δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο σκάφος και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

