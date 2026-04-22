O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να επέλεξε να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει ο ίδιος, ωστόσο στα social media παραμένει... στα όπλα.

«Το Ιράν καταρρέει οικονομικά! Θέλουν να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ - λιμοκτονούν από έλλειψη χρημάτων! Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Στρατός και αστυνομία παραπονιούνται ότι δεν πληρώνονται. SOS!!!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social λίγο μετά την ανακοίνωση της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός.