Μπροστά στο αδιέξοδο με το Ιράν, ο Τραμπ έδωσε παράταση στην εκεχειρία.

Παράταση στην εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, αναιρώντας για άλλη μία φορά ένα τελεσίγραφό του, παρότι είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοια κίνηση.

Ενώ μετρούσε αντίστροφα ο χρόνος για την εκπνοή της κατάπαυσης πυρός και όλα έδειχναν πως κατέληγαν σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και πως έδωσε εντολή στον στρατό να παραμείνει έτοιμος.

Ούτε αυτή τη φορά διευκρίνισε πότε θα εκπνεύσει η παράταση, την οποία αποφάσισε έπειτα από αίτημα του Πακιστάν, όπως σημείωσε. Στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μόνο ότι η κατάπαυση πυρός θα παραταθεί «μέχρι να υποβληθεί» μια ενιαία πρόταση των Ιρανών.

Το ύφος της ανακοίνωσης του Τραμπ ήταν πολύ διαφορετικό από τις δηλώσεις που έκανε τις προηγούμενες ώρες, όταν απειλούσε με νέες επιθέσεις εάν το Ιράν δεν συμφωνούσε με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, σημειώνουν οι ΝΥΤ. «Αναμένω να υπάρξουν βομβαρδισμοί. Ο στρατός ανυπομονεί να ξεκινήσει», δήλωνε στο CNBC το πρωί της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αποφάσισε να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό του, σχολιάζει το BBC. Με την παράταση της εκεχειρίας, ο Αμερικανός πρόεδρος προτίμησε να μην υλοποιήσει- προς το παρόν- τις απειλές του για επανέναρξη των επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Αλλά επίσης, διασφάλισε ότι θα αναγκαστεί να κάνει αυτή την επιλογή κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, συμπληρώνει το βρετανικό δίκτυο.

Παράλληλα, επισημαίνει πως αυτή είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες που ο Τραμπ υποχωρεί από τις απειλές να κλιμακώσει τον πόλεμο, ένα σημάδι που φαίνεται να τον ενδιαφέρει ολοένα περισσότερο ο σταδιακός τερματισμός της σύγκρουσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνησης του Ιράν είναι σοβαρά διασπασμένη- όχι απροσδόκητα- και με αίτημα του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπά Σαρίφ, μας ζητήθηκε να αναβάλουμε την επίθεσή μας στη χώρα του Ιράν μέχρι οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση.

Ως εκ τούτου, έχω δώσει εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και από κάθε άλλη άποψη να παραμείνει έτοιμος και ικανός και θα παρατείνω την κατάπαυση πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Όσα προηγήθηκαν

Η αβεβαιότητα για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν κορυφώθηκε τις προηγούμενες ώρες, αφού παρά τα αρχικά σχέδια, ο Τζ. Ντ. Βανς δεν αναχώρησε για το Ισλαμαμπάντ το πρωί της Τρίτης και παρέμεινε στην Ουάσινγκτον, ενώ η Τεχεράνη δεν ανακοίνωνε εάν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.

Το ταξίδι του Τζ. Ντ. Βανς στο Ισλαμαμπάντ μπήκε στον «πάγο» επειδή η Τεχεράνη δεν απάντησε στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times. Χωρίς απάντηση από το Ιράν, η διπλωματική διαδικασία ουσιαστικά διακόπηκε, αλλά το ταξίδι του Βανς δεν ακυρώθηκε, δήλωνε νωρίτερα ο ίδιος αξιωματούχος.

'Ομως, πληροφορίες της WSJ ανέφεραν ότι κατ' ιδίαν ο Τραμπ συζητούσε την ακύρωση του ταξιδιού του Βανς, λόγω της απροθυμίας της Τεχεράνης να υποκύψει στις απαιτήσεις του σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Νωρίς το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), ο Τζ. Ντ. Βανς έφτασε στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να συμμετάσχει σε συσκέψεις. Ήδη εκεί βρισκόταν ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο μετά έφτασε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ακολούθησαν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Τεχεράνη διεμήνυε το βράδυ της Τρίτης ότι δεν είχε αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή σε νέες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ. «Ο λόγος δεν είναι η αναποφασιστικότητα. Είναι εξαιτίας των αντιφατικών μηνυμάτων και συμπεριφορών και των απαράδεκτων ενεργειών της αμερικανικής πλευράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμεΐλ Μπαγκαεΐ. Η επίθεση των ΗΠΑ εναντίον δύο ιρανικών πλοίων αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ισοδυναμεί «με πειρατεία και κρατική τρομοκρατία», συμπλήρωσε και πρόσθεσε πως η Τεχεράνη θα αποφασίσει να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις όταν αυτές «είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη αποτελεσμάτων».

Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης ήταν έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ωστόσο «όλα άλλαξαν» τη στιγμή που οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία, σύμφωνα με πηγή από το Ιράν που επικαλείται το BBC. Αρχικά, το Ιράν είχε στείλει ιδιωτικά μηνύματα στις ΗΠΑ ότι ήταν έτοιμο να στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ και κατέστησε σαφές ότι ανέμενε να είναι ξανά ο Βανς επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας, προκειμένου να στείλει η Τεχεράνη τον πρόεδρο της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Αλλά, στη συνέχεια η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι έπρεπε να αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, προτού γίνουν νέες συνομιλίες, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Από την άλλη, το Axios μετέδωσε πληροφορίες για διαμάχη στην ηγεσία του Ιράν, για το εάν η χώρα θα συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός. Πηγή του μέσου ανέφερε ότι υπήρχε πίεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης για την υιοθέτηση πιο σκληρής γραμμής: όχι συνομιλίες χωρίς τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού.

Η ηγεσία του Πακιστάν έκανε εντατικές προσπάθειες διαμεσολάβησης τις προηγούμενες ώρες, προκειμένου να πειστεί η Τεχεράνη να καθίσει ξανά στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Ο πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο επικεφαλής του στρατού, Ασίμ Μουνίρ και ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, ενεπλάκησαν σε αυτή την προσπάθεια, σύμφωνα με το AP.

Τελικά, λίγα λεπτά προτού ο Τραμπ ανακοινώσει την παράταση της εκεχειρίας, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη απέρριψε τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων, επειδή οι ΗΠΑ δεν υποχώρησαν από τις «υπερβολικές απαιτήσεις τους» τις τελευταίες ημέρες.

Με δεδομένη αυτή την κατάσταση το Ιράν «θεωρεί χάσιμο χρόνου τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις», καθώς οι ΗΠΑ «εμποδίζουν οποιαδήποτε κατάλληλη συμφωνία», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που ανέφερε ακόμα πως η Τεχεράνη ενημέρωσε σχετικά το Πακιστάν, ανακοινώνοντας ότι δεν θα έστελνε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ την Τετάρτη για συνομιλίες.